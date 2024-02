„Es ging ihm damals sehr schlecht“ Notarzt erinnert sich an Nawalny-Behandlung in Tegel

An den Patienten, den Janosch Dahmen am 22. August 2020 versorgt, denkt er noch Jahre später zurück. „Als Notfallmediziner sehe ich viel Leid und Elend, aber dieses Schicksal ist mir als Mensch sehr nahe gegangen“, sagt Dahmen am Telefon. Denn am Morgen des 22. August, einem Samstag, steht der Oberarzt Dahmen als Ärztlicher Einsatzleiter des Rettungsdienstes in Tegel und nimmt den schwer kranken russischen Oppositionellen Alexei Nawalny in Empfang.

Um 8:46 Uhr landet die Ambulanzmaschine aus dem russischen Omsk mit Kreml-Kritiker Nawalny und seiner Familie an Bord auf dem militärischen Teil des Flughafens. „Es ging ihm damals sehr schlecht“, sagt Dahmen, der wegen seiner ärztlichen Schweigepflicht keine Details nennen möchte. Nur so viel: „Seine Familie hat sich aus gutem Grund größte Sorgen um ihn gemacht.“

Zwei Tage zuvor hatte sich Nawalny auf einem Flug nach Moskau unwohl gefühlt und war zunächst bewusstlos gewesen. Nach einer Notlandung im sibirischen Omsk war er im dortigen Krankenhaus behandelt worden. Das Krankenhaus teilte mit, Nawalny liege im Koma und werde künstlich beatmet. Seine Unterstützer hatten schon zu diesem Zeitpunkt eine Vergiftung vermutet und auf eine Behandlung im Ausland gedrängt.

Inzwischen sitzt Janosch Dahmen für die Grünen im Bundestag. © Kay Nietfeld/dpa

Als dies zwei Tage später gelingt, sind die Mediziner und Behörden in Deutschland in höchster Alarmbereitschaft. „Es stellten sich große Sicherheitsfragen, schließlich waren in Großbritannien zuvor bereits russische Dissidenten mit Gift und radioaktivem Polonium angegriffen worden“, erinnert Dahmen. Der Einsatz habe deutlich länger gedauert als üblich, sagt Dahmen ohne Einzelheiten zu nennen.

Medizinischer Bericht: Langsamer Herzschlag, niedrige Körpertemparatur

Auch das Bundeskriminalamt begleitet an jenem 22. August den Einsatz in Tegel und stellt Nawalny aus Sorge vor einem weiteren Mordversuch unter Polizeischutz. „Weil sich so viele Interessierte in Tegel eingefunden hatten, sind wir am Ende quer über das Rollfeld zu einer Feuerwehrausfahrt am Flughafen und dann zur Charité gefahren.“

Dort übergeben Dahmen und sein Team ihren Patienten, der einen Monat in dem Krankenhaus bleiben wird. Auch dort erinnert man sich am Tag seiner Todesmeldung: „Ein trauriger Tag. Die Nachricht vom Tod Alexej Nawalnys erschüttert uns zutiefst“, heißt es in einer Stellungnahme des Krankenhauses bei X. „Noch 2020 haben unsere Ärzt:innen und Pflegekräfte wochenlang engagiert und erfolgreich um sein Leben gekämpft.“

Tatsächlich bestätigten drei Labore in Deutschland, Frankreich und Schweden später unabhängig voneinander, dass Nawalny mit einem Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden war. In einem später veröffentlichten medizinischen Abschlussbericht in der Fachzeitschrift „The Lancet“ wurde klar, wie schlimm es um Nawalny gestanden hatte: Demnach fiel Nawalny in ein Koma, der Herzschlag verlangsamte sich massiv, die Körpertemperatur sank auf 34,4 und zeitweise auf 33,5 Grad Celsius.

Nawalny hatte dem Bericht zufolge großes Glück, dass der Anschlag nicht schlimmer ausgegangen ist. „Sein guter Gesundheitsstatus vor der Vergiftung hat wahrscheinlich seine Erholung begünstigt“, stellten die Ärzte damals fest.

Nawalny mit seiner Familie in der Charité. © picture alliance/dpa/privat/Instagram/Daria Nawalny

Auch Notarzt Janosch Dahmen betont, wie kritisch die Situation Nawalnys gewesen sei. „Ich war sehr froh, dass er die Charité wieder in so einem guten Zustand verlassen konnte. Das war keineswegs sicher als er Berlin erreichte.“

Kontakt mit Nawalny habe er nach dem 22. August nie wieder gehabt, sagt Janosch Dahmen, der inzwischen als Gesundheitspolitiker für die Grünen im Bundestag sitzt. Der Tod ist für ihn ein erneuter Weckruf, den Umgang mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu überdenken: „Die Todesnachricht von Nawalny an dem Tag, an dem die Münchner Sicherheitskonferenz beginnt, ist kein Zufall“, glaubt Dahmen.

Er fordert einen noch entschlosseneren Umgang mit Putin. „Unsere Antworten auf das Handeln von Putin müssen noch entschiedener werden, etwa auch im Blick auf die Taurus-Lieferungen an die Ukraine“, sagt Dahmen. Nawalnys Tod dürfe nicht ohne Reaktion bleiben: „Die Maßlosigkeit Putins wird sich ausweiten, wenn wir ihm keine Grenzen aufzeigen.“