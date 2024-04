„Es hätte nicht so weit kommen müssen“ Staatssekretärin über ihre Krankheit und Diskriminierung

Ekin Deligöz sitzt auf dem Sofa mit bunt gemusterten Kissen in ihrem Büro im Bundesfamilienministerium in Berlin-Mitte. Vor der Parlamentarischen Staatssekretärin, die nach der letzten Bundestagswahl sogar kurzzeitig als Ministerin gehandelt wurde, steht an diesem Nachmittag ein Glas Wasser statt Kaffee. Denn auf den muss sie gerade auf Anraten ihrer Ärzte verzichten.