Es rumort innerhalb der Kleinpartei Wie der Nahostkonflitk für Volt zur Zerreißprobe wird

Damian Boeselager ist Abgeordneter im Europäischen Parlament. Sein Brüsseler Büro erinnert eher an ein Start-up: In dem hellen Raum am Ende des Flures stehen Grünpflanzen, Fatboy-Sitzsäcke und ein beiges Sofa mit bunten Kissen. Vor dem Schreibtisch ist ein Ringlicht aufgebaut, die Schränke sind mit Volt-Stickern beklebt.