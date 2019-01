CDU und CSU nominieren erstmals einen gemeinsamen Kandidaten für die Europawahl. Die CDU-Spitze habe einstimmig beschlossen, dass CSU-Vize Manfred Weber auch Spitzenkandidat der CDU sein werde. Es werde eine gemeinsame Auftakt- und eine gemeinsame Abschlusskundgebung im Wahlkampf zur Europawahl am 26. Mai geben. Auch ein gemeinsames Wahlprogramm solle zusammen mit der CSU formuliert werden, sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bei einer Pressekonferenz am Montagmittag. Sie betonte, dass die Europawahl "eine sehr, sehr wichtige Wahl" sei.

Der CSU-Vize Manfred Weber, Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), bedankte sich für das Vertrauen durch die CDU. "Ich trete an, um Kommissionspräsident zu werden und da ist die Zustimmung der CDU heute starker Rückenwind für mich", sagte er. Die Union werde in diesem Wahljahr "Stabilität und Sicherheit" zusagen, versprach er.

In Anbetracht eines erstarkenden Nationalismus in Europa warb Weber für einen guten Wahlkampf zwischen den demokratischen Parteien, um den Menschen "Alternativen anzubieten". Es brauche keine Debatte über ein Ja oder Nein zu Europa, sondern darüber, wohin sich Europa in Zukunft entwickeln solle. So hoffe er, dass aus dem Wirtschaftsgiganten Europa auch ein Politikgigant werden könne, um die Außen- und Sicherheitspolitik zu verbessern.

Dabei pocht er auf einen Abschied von der bislang notwendigen Einstimmigkeit für außenpolitische EU-Beschlüsse hin zu Mehrheitsentscheidungen. Um die europäische Stimme in der Welt stärker zur Geltung zu bringen, „müssen wir bei der Außenpolitik von der Einstimmigkeit hin zu Mehrheitsentscheidungen kommen, damit wir handlungsfähig werden und unser europäisches Gewicht global einbringen können“, sagte Weber.

Der CDU-Bundesvorstand beendet am Montag seine Klausurtagung in Potsdam. Gegen 13.30 Uhr wird eine erneute Pressekonferenz mit CDU-Chefin Annegret-Karrenbauer und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak erwartet. (mit dpa)