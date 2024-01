Ex-Bundespräsident Christian Wulff im Interview „Ohne Zuwanderung sind wir aufgeschmissen“

Herr Wulff, mehr als eine Million Menschen demonstrierten vor gut einer Woche gegen Rechtsextremismus. Sie selbst nahmen an einer Kundgebung in Hannover teil, warum?

Ich freue mich, dass sich in unserem Land endlich viel verändert. Viele Bürgerinnen und Bürger haben instinktiv begriffen, dass Demokratie von allen verteidigt und gestaltet werden muss und nicht von einer großen Mehrheit nur konsumiert werden darf. Und dass es bitter nottut, sich für unsere Art zu leben, für unsere Ordnung und das Grundgesetz zu engagieren. Das ist etwas Großes, was gerade geschieht.