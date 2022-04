Das russische Kriegsschiff "Moskwa" ist nach einer Explosion Mittwochnacht schwer beschädigt worden. Wie es um das Schiff Stand Donnerstagmorgen steht, ist unbekannt. Der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowytsch erklärte, dass das Schiff gesunken sei. „Wo ist die „Moskwa“? Sie ist gesunken“, schrieb Arestowytsch am Donnerstag auf Twitter und bei Telegram.

Das russische Verteidigungsministerium sprach am Donnerstagmittag davon, dass der Brand auf dem Schiff eingedämmt sei. Der Brand sei ausgebrochen, nachdem Munition an Bord des Flaggschiffes der russischen Schwarzmeerflotte explodiert sei. Das Kriegsschiff werde nun zum Hafen zurückgeschleppt, die Besatzung sei auf anderen Schiffen untergebracht worden. Die wichtigsten Waffen der "Moskwa" seien nicht beschädigt worden, das Schiff laufe auch nicht Gefahr zu sinken. Nun werde die Brandursache untersucht.

Sollte das Schiff tatsächlich versenkt worden sein oder auch so schwer beschädigt, dass es nicht mehr einsatzfähig ist, wäre das ein schwerer Schlag für die russische Invasion in der Ukraine. Manche Beobachter sprechen schon von einem "Wendepunkt des Krieges". Was bisher über den Vorfall im Schwarzen Meer bekannt ist:

Was ist über den Zustand des Schiffes bekannt?

Russland bestätigt bisher nicht, dass das Schiff gesunken ist. Infolge eines Feuers sei Munition auf dem Raketenkreuzer detoniert, teilte das russische Verteidigungsministerium den Nachrichtenagenturen Tass und Ria Nowosti zufolge am Donnerstag mit. Die Besatzung des Schiffs - rund 500 Männer und Frauen - sei in Sicherheit gebracht worden.

Es sei eine Untersuchung zur Ursache des Feuers eingeleitet worden, hieß es laut den Agenturen in der Mitteilung des Verteidigungsministeriums. Russland machte keine Angaben über die Ursache der Explosion oder über einen möglichen ukrainischen Angriff. Allerdings hatte die Ukraine zuvor gemeldet, das Schiff beschossen zu haben. Das russische Verteidigungsministerium meldete, dass der Brand unter Kontrolle sei.

Laut Berichten in den sozialen Medien, die sich auf Medienberichte aus der Türkei und Bulgarien beziehen, ist das Schiff bereits gesunken. Das würde die Aussagen der ukrainischen Seite bestätigen.

Auch der Nachrichtensender "CNN" hält es für möglich, dass das Schiff bereits gesunken ist. Allerdings lägen dem Sender noch keine eindeutigen Satelliten-Aufnahmen vor, weil Stürme über dem Schwarzen Meer die Sicht erschwerten.

Welche Rolle spielte das Schiff bei der Invasion?

Der Verlust des Schiffes wäre ein Desaster für Russland. Die "Moskwa" ist das Flagschiff der russischen Schwarzmeerflotte. Berichten zufolge befördert das Kriegsschiff 16 Seezielflugkörper vom Typ "P1000 Wulkan" sowie eine Reihe weiterer Waffensysteme, darunter Anti-U-Boot-Waffen.

Die "Moskwa" gilt als das wichtigste und schlagkräftigste Kriegsschiff Russlands im Schwarzen Meer. Es war zu Sowjetzeiten in der ukrainischen Stadt Mykolajiw gebaut worden und laut russischen Medienberichten 1983 in Betrieb gegangen. Später wurde es generalüberholt und auf neueren technischen Stand gebracht.

Im Jahr 2015 war das Kriegsschiff mit seiner 510-köpfigen Besatzung laut der Nachrichtenagentur Tass im östlichen Mittelmeer im Einsatz, um von dort aus den russischen Luftwaffenstützpunkt Hmeimim in Syrien abzusichern.

Zu Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine war die "Moskwa" nahe der rumänischen Grenze im Einsatz und hatte die ukrainische Schlangeninsel attackiert. Als sich die dort stationierten Soldaten nicht ergeben wollten, kamen 19 Männer in russische Gefangenschaft.

Einem Bericht der britischen Royal Navy zufolge blieb die "Moskwa" im Folgenden relativ weit von umkämpften Gebieten wie etwa dem strategisch wichtigen Hafen von Odessa entfernt. Mit Langstreckenraketen an Bord soll sie zur Überwachung und Verteidigung eines großen Gebiets im nördlichen Schwarzen Meer eingesetzt worden sein.

Auch für die Sicherung des Luftraums in der Süd- und Ostukraine soll das Schiff eine Rolle gespielt haben. Denkbar wäre also, dass die Ukraine künftig etwas sicherer im dortigen Luftraum operieren kann.

Was führte zur Explosion und der möglichen Havarie der „Moskwa“?

Bisher ist völlig unklar, wie es zu dem Vorfall kam. Laut ukrainischen Aussagen wurde das Schiff mit der Anti-Schiffsrakete "Neptun" von Land aus angegriffen. Dabei könnte auch eine Drohne zum Einsatz gekommen sein. Entweder, um die genaue Position des Schiffes durchzugeben oder, um die Verteidigungsanlagen des Schiffes abzulenken.

Einem "CNN"-Bericht zufolge wäre es der erste bekannte Einsatz der Anti-Schiffsrakete "Neptun" im Ukraine-Krieg gewesen. Die Waffe sei auf der Grundlage des sowjetischen Marschflugkörpers KH-35 in der Ukraine entwickelt worden und gehöre seit letztem Jahr zum Arsenal der Streitkräfte.

Denkbar ist auch, dass britische Anti-Schiffsraketen mit der Bezeichnung Harpoon eingesetzt wurden, deren Lieferung London kürzlich versprach. Ob sie sich schon in der Ukraine befinden, war zuletzt unklar.

Russlands Erklärung, dass es ein Unfall auf dem Schiff war, der die Explosion auslöste, gilt eher als unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.

Welchen Stellenwert hatte das Schiff für Russland?

Die "Moskwa" ist bereits das zweite große Kriegsschiff, das während des russischen Angriffs getroffen wurde. Ende März hatte die Ukraine einen Raketenangriff auf ein russisches Landungsschiff im Hafen von Berdjansk gemeldet. In sozialen Medien hatten Bilder ein großes Feuer an Bord eines Schiffes gezeigt. Der Angriff zielte auch auf die Nachschubwege des russischen Militärs ab.

Schiffe können zudem nicht so leicht ersetzt werden wie Flugzeuge, gepanzerte Fahrzeuge, weil die Türkei die Durchfahrt durch den Bosporus und die Dardanellen untersagt.

Aber nicht nur strategisch wäre der Verlust des Schiffs enorm für das russische Militär, sagen Experten. Auch symbolisch würde es die Streitkräfte hart treffen. "Kriegsschiffe sind schwimmende Stücke Staatsgebiet", sagte etwa Alessio Patalano, Professor für Kriegsführung am Londoner King's College, zu "CNN". "Wenn diese getroffen werden und dann auch noch ein Flagschiff, ist das nicht nur ein militärischer Verlust, sondern hat auch eine herausragende politische und symbolische Bedeutung." (mit AFP)