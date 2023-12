FDP-Mitgliederbefragung Der Liberale, der die Ampel stürzen will

Eine gewisse Nervosität herrscht in der FDP. „Naivität“ wirft der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki den Initiatoren der Mitgliederbefragung zum Ausstieg aus der Ampel-Koalition vor. Gefragt, welches Ergebnis es geben werde, sagt Parteichef und Finanzminister Christian Lindner ungewohnt wolkig: „Es wird ein Ergebnis geben.“ Ex-Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger befindet in einem offenen Brief: „Wir sind keine Partei, die vor der Verantwortung flieht. Und niemand mag Menschen, die vor der Verantwortung davonlaufen.“

Mit dem "Zitrus-Selfie" fing alles an: FDP und Grüne berieten zunächst allein - und entschieden sich dann für die SPD. © dpa

Der Mann, der das FDP-Establishment das Fürchten lehrt, heißt Matthias Nölke, 43, und arbeitet als Stadtkämmerer von Kassel. Seit einem Vierteljahrhundert gehört er der FDP an. Für eine kurze Zeit saß er mal als Nachrücker im Bundestag.

598 FDP-Mitglieder erzwangen Mitgliederbefragung

Nach den Wahlschlappen der FDP in Bayern und Hessen im Oktober hatten auf Initiative Nölkes 598 FDP-Mitglieder einen Antrag auf Mitgliederbefragung gestellt. Die Frage: „Soll die FDP die Koalition mit SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung beenden?“ Mögliche Antworten: Ja und Nein.

Das Verfahren, beschlossen vom FDP-Bundesvorstand am 11. Dezember, inmitten der Ampel-Beratungen über das Haushaltschaos, dauert noch bis zum 1. Januar. Bindend ist das Ergebnis der Mitgliederbefragung nicht. Abgestimmt wird ausschließlich online, über das FDP-Mitgliederportal. Wann und wie genau die FDP das Ergebnis bekannt machen wird, ist noch unklar.

Wieder einmal betreibt die FDP Grünen-Politik. Matthias Nölke (FDP), Kritiker der Ampel-Koalition

Matthias Nölke musste nicht lange über sein Votum nachdenken. Am vorigen Freitag, zwei Tage vor Heiligabend, gab er seine Nein-Stimme ab. Nölke sieht in der Beteiligung der FDP an der Ampel-Koalition so etwas wie einen politischen Selbstmord der FDP auf Raten. Der Koalitions-Kompromiss, den Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Lindner Mitte Dezember vereinbarten, macht nach Ansicht Nölkes alles noch viel schlimmer.

„Ein Schlag ins Gesicht der FDP-Wähler“

„Der Koalitions-Kompromiss zur Haushaltskrise ist ein Schlag ins Gesicht der FDP-Wähler. Wir erhöhen die CO2- und die Verpackungssteuer, wir streichen die Agrardiesel-Beihilfen, heizen die Inflation weiter an“, sagt er: „Das ist grüne Politik pur. Wieder einmal betreibt die FDP Grünen-Politik. Wir als FDP verhelfen grünen Ideen, grüner Ideologie, für die wir nicht gewählt wurden, zur Mehrheit in Parlament und Regierung.“

Nölke traut den eigenen Leuten nicht über den Weg, und noch weniger den Koalitionspartnern SPD und Grüne. „Christian Lindner hat sich von Olaf Scholz und Robert Habeck zu einer verheerenden Politik drängen lassen. Längst bereitet Rot-Grün die Aussetzung der Schuldenbremse 2024 vor. Am Ende wird die FDP auch das vermutlich mittragen. Weitere Wahlniederlagen werden die Quittung sein. Bei der Europawahl steht uns ein miserables Ergebnis bevor.“ In bundesweiten Umfragen liegt die FDP zwischen 4 und 5 Prozent, bei der Wahl 2021 hatte sie 11,5 Prozent erzielt.

Ärger über die Intransparenz der FDP-Spitze

In diesen Tagen ärgert sich Nölke vor allem über den Umgang seiner Parteiführung mit den Initiatoren der Befragung. „Uns Initiatoren gegenüber schweigt die FDP-Spitze weitgehend. Der Bundesgeschäftsführer hat meine schriftlich gestellten Fragen zur Mitgliederbefragung weitgehend unbeantwortet gelassen. Wir wissen nicht: Wie viele FDP-Mitglieder sind digital erreichbar? Wie viele haben bisher abgestimmt? Wann und wie erfolgt die Auszählung? Wie die Bekanntgabe der Ergebnisse?“

Die FDP-Parteizentrale agiere „wenig transparent und wenig souverän“, sagt er. „Nach außen feiert sich die FDP seit Jahren als Mitglieder- und Mitmachpartei. Wollen die Mitglieder mitmachen, dann empfinden viele Funktionäre das jetzt als Majestätsbeleidigung.“

Die FDP lässt auch diverse Tagesspiegel-Fragen, etwa nach der bisherigen Beteiligung, Zeitpunkt und Modus der Ergebnisbekanntgabe, einer Aufschlüsselung, etwa nach Landesverbänden, offen. „Die Mitgliederbefragung läuft bis Montag, den 1. Januar 2024“, teilt die FDP knapp mit: „Nach Abschluss der Befragung werden Gremien und Mitglieder über das Ergebnis informiert.“

„Auch der Wille einer Minderheit zählt“

Eines verbindet Nölke mit Kubicki, Lindner und den anderen in der FDP-Spitze. Eine Prognose über den Ausgang der Mitgliederbefragung will er nicht abgeben. Nölke ruft die FDP schon jetzt dazu auf, selbst dann auf die Ampel-Gegner zu hören, selbst wenn diese in der Befragung nicht als Mehrheit hervorgehen.

„Selbst wenn sich unsere Mitglieder mehrheitlich für den Verbleib in der Ampel aussprechen sollten, muss die FDP das Votum einer womöglich starken Minderheit gegen das Regieren mit Rot-Grün ernst nehmen“, sagt Nölke: „Auch der Wille einer Minderheit zählt und muss von der FDP-Spitze beachtet werden. Meine Sorge aber ist, dass sich nichts ändert, wir weiter schlecht regieren und die nächsten Wahlschlappen selbst produzieren.“