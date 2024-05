FDP-Vorstoß zur Kita-Misere Künftig soll das Bildungsministerium zuständig sein

Viele Eltern gehen bei der Suche nach einem Betreuungsplatz leer aus, der Personalmangel in den Einrichtungen ist dramatisch: Allzu oft gibt es schlechte Nachrichten rund um das System der Kindertagesbetreuung in Deutschland. Dabei soll das doch nicht für bloße Verwahrung sorgen, sondern Kinder sollen gefördert werden und Bildungschancen bekommen.

Nun machen Gyde Jensen, Vize-Fraktionschefin der FDP im Bundestag, und Ria Schröder, bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, einen Vorschlag: Sie fordern, für die Kitas sollten künftig einheitlich im Bund und in den Ländern die Bildungsministerien zuständig sein.

„Frühkindliche Bildung ist Bildung, und für Bildung ist das Bildungsministerium zuständig“, sagt Jensen dem Tagesspiegel. „Wenn wir lebenslanges Lernen als zentralen Bestandteil unseres gesamten Lebens betrachten, sollten wir ganzheitlich denken und bereits im Sandkasten anfangen“, sagt Schröder.

Die Zuständigkeiten sind nicht einheitlich geregelt

Für den Bund ist es schwierig, beim Thema Kita etwas zu bewirken, da originär die Länder zuständig sind. Dazu kommt, dass unterschiedliche Ressorts mitmischen: Auf Bundesebene ist das Familienressort unter Leitung von Ministerin Lisa Paus (Grüne) zuständig. Auf Landesebene liegt die Zuständigkeit mal im Bildungs-, oft aber im Familien- oder Sozialressort.

Das würde die FDP mittelfristig gern ändern. Jensen und Schröder plädieren dafür, am besten schon nach der nächsten Bundestagswahl die Zuständigkeit für Kitas vom Familien- ins Bildungsressort zu übertragen. Geführt wird dieses derzeit von der Liberalen Bettina Stark-Watzinger.

Gute Wirtschaftspolitik beginne im Sandkasten, sagt Jensen, denn der Fachkräftemangel werde in fast allen Wirtschaftsbereichen über die Zukunftsfähigkeit des Landes entscheiden. Sie argumentiert außerdem, EU-weit würden fast nirgends so viele Mütter nur in Teilzeit arbeiten wie in Deutschland. Auch deshalb brauche es eine verlässliche Betreuungsinfrastruktur mit pädagogischer Qualität. „Der Handlungsdruck ist noch nicht bei jedem angekommen.“

Geschätzt erbringe ein Euro Investitionen in Kindertagesbetreuung für die Gesellschaft vier bis Euro Ertrag, sagt Schröder. Frühkindliche Bildung brauche Priorität und müsse endlich als „zentrales Bildungsthema“ begriffen werden. „Die Verlagerung vom Familienressort in das Bildungsressort kann eigentlich nur der denklogische Schritt für eine ganzheitlich gedachte Bildungspolitik aus einem Guss sein.“