Finanzierung der Parteien FDP erhielt kaum Großspenden

Die FDP hat im vergangenen Jahr kaum Großspenden erhalten. Die als wirtschaftsnah geltende Partei konnte nur eine einzige größere Spende in Höhe von rund 50.000 Euro für sich verbuchen. Insgesamt nahmen die im Bundestag vertretenen Parteien im vergangenen Jahr durch Großspenden mehr als 1,36 Millionen Euro ein. Das geht aus den vom Bundestag veröffentlichten Angaben der Parteien hervor, die der Tagesspiegel ausgewertet hat.

Von den im Bundestag vertretenen Parteien nahm die CDU im vergangenen Jahr mit Abstand die meisten Großspenden ein: Sie erhielt mehr als 570.000 Euro. Ihre Schwesterpartei CSU wurde mit 350.000 Euro bedacht, die allerdings aus einer einzelnen Spende stammen. Die Grünen kamen auf Großspenden in einer Gesamthöhe von mehr als 340.000 Euro.

Die SPD nahm wie die FDP lediglich eine höhere Spende im Wert von 50.001 Euro ein. Linke und AfD erhielten keine größeren Summen. Die Gesamtsumme der Großspenden ging im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück, im Bundestagswahljahr hatten die Parteien fast zehnmal so viel eingenommen.

Drei der reichsten Deutschen spenden an die CDU

Unter den Gönnern der CDU sind drei der reichsten Deutschen: Die BMW-Erben Susanne Klatten und Stefan Quandt spenden bereits seit 2016 jedes Jahr beide jeweils 50.001 Euro an die Christdemokraten. Ein weiterer Multimilliardär, der Mehrheitseigentümer der Spedition Kühne + Nagel, Klaus-Michael Kühne, bedachte die CDU mit 65.000 Euro. Er hatte schon vor Jahrzehnten nicht nur seinen Wohnsitz, sondern auch den Firmensitz in die steuerlich günstigere Schweiz verlegt.

Zu den Spendern der Christdemokraten zählt auch der Immobilieninvestor Christoph Alexander Kahl von der Firma Jamestown. Er überwies der Partei 100.000 Euro. In der Vergangenheit hatte er insgesamt fast eine Million Euro an die CDU gespendet. Ebenfalls mit jeweils 100.000 Euro unterstützten eine Ärztin im sächsischen Pirna sowie ein Abbruchunternehmen aus Gütersloh die CDU, ein Besitzer eines Automobilzulieferers war mit etwas mehr als 50.000 Euro dabei.

Der Jägermeister-Erbe Florian Rehm hatte 2021 noch CDU, FDP und Grüne mit größeren Spenden bedacht, im vergangenen Jahr spendete er nur den Grünen rund 75.000 Euro. Der Investor und Anlageberater Jochen Wermuth, der auf nachhaltige Investitionen setzt, überwies den Grünen 100.000 Euro. In der Vergangenheit hatte er insgesamt fast eine halbe Million Euro an die Partei gespendet. Zu den Spendern der Grünen gehörten außerdem der Chef einer Berliner Software-Firma sowie eine niedersächsische Unternehmensgruppe, die Software-Lösungen anbietet.

Der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie spendete im vergangenen Jahr insgesamt etwa eine halbe Million Euro. Der größte Teil (350.000 Euro) ging an die CSU, SPD, FDP und Grüne wurden jeweils mit 50.001 Euro bedacht. Für Sozialdemokraten und Liberale war dies die einzige Großspende in diesem Jahr.

Großspenden müssen umgehend gemeldet werden

Parteispenden von mehr als 50.000 Euro müssen dem Bundestagspräsidenten unverzüglich gemeldet werden, der Bundestag veröffentlicht den Spendernamen dann zeitnah. Wer einer Partei einen Betrag in dieser Höhe zukommen lässt, weiß also in der Regel, dass sein Name schnell öffentlich wird. Bei Spenden, deren Gesamtbetrag zwischen 10.000 und 50.000 Euro liegt, müssen Parteien die Identität des Spenders ebenfalls offenlegen, allerdings nicht sofort. Die Namen werden in den Rechenschaftsberichten aufgeführt, die erst mit größerem zeitlichem Abstand veröffentlicht werden.

Auch Parteien, die nicht im Bundestag vertreten sind, tauchen in der Liste der Großspenden auf. Der ehemalige CDU-Politiker Jürgen Todenhöfer spendete mehr als 1,7 Millionen Euro an die nach ihm benannte und auf seine Person zugeschnittene Partei. Die noch junge Partei Volt wurde ebenfalls mit einer Großspende bedacht, und die DKP erzielte durch zwei Spenden Einnahmen von 350.000 Euro.

Die erste Spende des neuen Jahres ging an die FDP: In der vergangenen Woche konnte die Partei bereits mehr als 50.000 Euro verbuchen. Spender ist der Unternehmer Ulrich Marseille, der mit dem von ihm gegründeten Pflegeheimbetreiber Marseille-Kliniken mehrfach in die Schlagzeilen geraten war.

