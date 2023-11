Flexibel zu nutzen, flexibel einzuschränken Wie die Bezahlkarte für Asylbewerber funktionieren könnte

Bargeldzahlungen an Flüchtlinge sind umstritten. Aber sie sind weniger aufwändig für die Sozialbehörden in den Kommunen als Sachleistungen. Daher wurden sie als Standard eingeführt. Nun sollen es wieder Sachleistungen sein, jedenfalls fordern das vor allem Union und FDP in der aktuellen Debatte um Reformen in der Migrationspolitik. Die Kommunalverbände sehen das kritisch.

Der Kompromiss könnte nun die Bezahlkarte sein. Am Montagabend steht das Projekt auf der Liste der möglichen Beschlüsse beim Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz mit der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Es ist ein Projekt in Kinderschuhen. Vorbereitungen in der Verwaltung gibt es so gut wie nicht. Auf Länderebene sind Hamburg und Bayern in der Ausschreibungsphase. Weiter fortgeschritten ist die Einführung einer Bezahlkarte auf kommunaler Ebene, und zwar in Hannover. Sie soll demnächst vorgestellt werden.

Einer der Anbieter solcher Karten ist der Berliner Unternehmer Joerg Schwitalla mit seiner Firma „Publk“. Das Geschäftsmodell, seit anderthalb Jahren aufgebaut: Digitalisierung von Bargeldzahlungen als „eine Möglichkeit zur Vereinfachung komplexer Auszahlungsvorgänge“, wie er sagt.

Die von ihm angebotene „SocialCard“ ist gar nicht allein für Geflüchtete konzipiert, sondern auch für deutsche Hilfeempfänger ohne eigenes Girokonto sowie weitere Anwendungsfälle in der öffentlichen Verwaltung. Umständliche Scheck- oder Bargeldausgaben etwa wären dann nicht mehr nötig.

Aber natürlich wäre die Bezahlkarte vor allem bei Asylbewerbern ein Weg, Bargeldleistungen zu vermeiden – so wie es die MPK unlängst beschlossen hat. Der Streit geht derzeit vor allem darum, wer ein solches Kartensystem auf den Weg bringt. Der Bund will offenbar nicht, Scholz sieht das Projekt als ein Vorhaben der Länder. Die könnten sich zusammentun und ebenfalls ein einheitliches System auf den Weg bringen. Andererseits erwägen Bayern und Sachsen schon Alleingänge. Aber ist das die wichtigste Frage?

Bundesweit einsetzbar

Laut Schwitalla wäre eine solche Bezahlkarte unabhängig davon, wer gesetzlich regelt oder ausschreibt, bundesweit einsetzbar. Sie basiere auf der Infrastruktur der großen Zahlungsabwickler, also Visa (im Falle von Schwitallas SocialCard) oder Mastercard. Geflüchtete und deutsche Leistungsempfänger könnten wählen – „physisch als Plastikkarte mit PIN oder digital für das Smartphone, beide Wege sind problemlos möglich“, sagt Schwitalla.

„Die Karte, die wir anbieten, unterscheidet sich nicht von einer herkömmlichen Debitkarte und kann daher stigmatisierungsfrei genutzt werden.“ Schwitalla betont, dass sie „guthabenbasiert“ sei, also nicht überzogen werden könne. Genutzt werden könne sie grundsätzlich überall – an Ladenkassen, an Geldautomaten, im Internet.

Ausgabe durch Kommunen

Ausgegeben würde die Karte in aller Regel durch die kommunalen Behörden. Pro Karte erhält die Kommune eine eindeutige IBAN, auf welche die Sozialleistung überwiesen und im Anschluss der Karte gutgeschrieben werden. Der Kontostand könne von der Kommune eingesehen werden, sagt Schwitalla, nicht aber die konkrete Verwendung der Karte, denn da gelte das Bankgeheimnis.

Der Karten-Unternehmer betont allerdings, dass sich die Karte sehr flexibel programmieren lasse, je nach Gesetzeslage oder auch im Einzelfall. Die Nutzung sei individuell einschränkbar und könne zum Beispiel auch regionalisiert werden – „bis hinunter auf die Postleitzahlenebene“. Das Auszahlen von Bargeld an Automaten lasse sich komplett verhindern, wenn gewünscht, oder es werde eine Obergrenze dafür auf der Karte eingetragen.

Im Ausland gesperrt

Möglich sei auch, die Karte für Einzelinhaber oder Bedarfsgemeinschaften auszustellen. Von Dritten, so Schwitalla, könne sie nicht aufgeladen werden – es fließt also immer nur die Summe auf das Konto, welche die Sozialbehörde monatlich anweist. Auch die Nutzung im Ausland lasse sich unterbinden, generell oder für bestimmte Länder. Überweisungen ins Ausland seien nicht möglich, sagt Schwitalla.

Ebenso könne zum Beispiel verhindert werden, dass die Karte für Glücksspiel-Angebote genutzt werde. Dieser Ausschluss wird über die Kartensysteme von Visa oder Mastercard anhand von Branchencodes geregelt.

Die Inhaber der Karte können in der App oder auf der Online-Seite des Anbieters ihren Kontostand nachlesen und bekommen auch einen Überblick über ihre Ausgaben. Wenn die Kommunalbehörde einen Anlass dafür hat, lässt sich die Kartei auch komplett sperren.