Flucht aus Flieger Notlandung ausgenutzt

Fast 30 Menschen haben eine Notlandung ihres Fluges in Barcelona für eine Flucht genutzt. Die spanische Polizei nahm viele von ihnen kurz darauf wieder fest und suchte am Mittwoch noch nach 14 weiteren. Eine schwangere Frau an Bord des Flugzeugs von Marokko nach Istanbul soll Wehen vorgetäuscht und damit die Notlandung ausgelöst haben.

Der Flug von Pegasus Airlines war am Mittwoch mit 228 Passagieren an Bord auf dem Weg von Casablanca nach Istanbul, wie die spanischen Behörden mitteilten. Während die schwangere Frau nach draußen gebracht worden sei, hätten 27 Passagiere das Flugzeug unerlaubt verlassen und hätten versucht zu flüchten.

Die Polizei konnte 13 von ihnen stoppen. Ärzte stellten im Krankenhaus fest, dass die Frau zwar schwanger war, aber keine Wehen hatte. Sie wurde wegen Störung der öffentlichen Ordnung festgenommen.

Von den 13 Passagieren, die von der Polizei aufgegriffen wurden, erklärten sich fünf bereit, wieder in das Flugzeug zu steigen und nach Istanbul weiterzufliegen. Die anderen acht sollten mit einem anderen Pegasus-Flug außer Landes gebracht werden. Zur Nationalität der Menschen wurde nichts mitgeteilt. (AP)

