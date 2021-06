Die Pandemie hat im vergangenen Jahr die Aufmerksamkeit von denen abgelenkt, die vor Kriegen, Hungersnöten, Gewalt, Verfolgung und Umweltkatastrophen fliehen müssen. Manchmal hat sie im globalen Norden auch als willkommenes Argument gedient, die Grenzen noch stärker abzudichten. Doch sie hat die Schrecken nicht gemildert, im Gegenteil: Die Zahl derer, die in aller Welt fliehen müssen, ist 2020 auf ein weiteres Rekordhoch gestiegen.

82,4 Millionen Menschen sind nach dem jüngsten Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR derzeit entweder im eigenen Land aus ihrer Heimat vertrieben, in Nachbarländer geflohen oder haben weiter weg Zuflucht gesucht. Das ist eine Steigerung um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr 2019 und nach UN-Angaben der höchste Wert, seit es überhaupt Daten über Geflüchtete gibt.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Innerhalb nur eines Jahrzehnts hat sich die Zahl der Geflüchteten damit verdoppelt: Noch 2010 waren “nur” 41 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, etwa ein Prozent der Weltbevölkerung. Das Flüchtlingshilfswerk hat die Zahlen für 2020 an diesem Freitag veröffentlicht.

Mehr Flüchtlinge, aber weniger Aufnahmen

Demnach werden aktuell 86 Prozent der zwangsweise Vertriebenen nicht im reichen Norden der Welt aufgenommen, sondern in Entwicklungsländern. 73 Prozent der Geflüchteten schaffen es nur bis in die Nachbarländer. Die Türkei ist das Land, das weltweit die meisten beherbergt, 3,7 Millionen Menschen, vor allem aus Syrien, wo seit einem Jahrzehnt ein Bürgerkrieg tobt. Es folgen Kolumbien, Pakistan und Uganda. Deutschland ist mit 1,2 Millionen aufgenommenen Flüchtlingen das erste Industrieland der Reihe, auf Platz 5.

Mehr als zwei Drittel, 68 Prozent der Flüchtlinge, kommen aus gerade einmal fünf Ländern. An der Spitze steht wiederum Syrien mit 6,7 Millionen Binnenvertriebenen und Menschen, die sich in Nachbarländer oder übers Meer retten konnten. Es folgen vier Millionen Venezolaner:innen, die ihr einst reiches Ölland wegen Verfolgung und Hunger verlassen mussten, gefolgt von Afghanistan, dem Südsudan und Myanmar.

Trotz dieser weiteren Steigerung der Geflüchtetenzahlen ist die Zahl derer, die die Flucht schafften, “massiv nach unten gegangen”, wie es im Bericht heißt. Noch kenne man nicht das ganze Ausmaß der Pandemie, aber die verfügbaren Daten zeigten, dass 1,5 Millionen Menschen weniger ein rettendes Land erreichten, als ohne Covid-19 zu erwarten gewesen wäre, schreibt UNHCR.

Covid-19 wird extreme Armut auf ein historisches Niveau steigen lassen

So konnten die UN im vergangenen Jahr beispielsweise lediglich 34.400 Menschen “resettlen”, also für ihre Unterbringung in aufnahmebereiten Staaten auswählen und die dann organisieren. Das war nur ein Drittel der schon geringen Zahl des Vorjahrs (damals 107.800).

Mehr zum Thema Nach der Geberkonferenz für Syrien Assad bestimmt, wem geholfen wird

Die Gründe für die Lage im vergangenen Jahr sieht UNHCR in “fortgesetzten Kriegen, extremen Wetterlagen und den wirtschaftlichen Folgen von Covid-19, die vorhandene Krisen weiter verschärft haben”. Und die Aussichten für das laufende Jahr seien gleichermaßen besorgniserregend, heißt es im Bericht. Die Autor:innen zitieren die Weltbank. Die erwarte, dass “die Zahl der Menschen, die durch Covid-19 in äußerste Armut geworfen werden, auf 119 bis 124 Millionen steigen wird, ein nie dagewesenes Niveau”.