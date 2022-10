Flugabwehrsystem Iris-T für die Ukraine „Deutsche Hilfe würde für einen halben Tag reichen“

Halyna Yanchenko ist mit einer klaren Botschaft nach Berlin gekommen. Deutschland habe in den vergangenen Jahren „eine Reihe von kritischen Fehlern“ in Bezug auf die Ukraine gemacht. „Aber Freunde, alles liegt in euren Händen. Man kann diese Fehler korrigieren“, sagte die ukrainische Abgeordnete bei den „Kyjiwer Gesprächen“ in Berlin, einem deutsch-ukrainischen Dialogforum. Es ist nicht das erste Mal, dass Yanchenko in Berlin um mehr Unterstützung für ihr Land wirbt. Im März reiste sie mit Wladimir Klitschko in die deutsche Hauptstadt und traf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden