Folgen russischer Angriffe „Krieger des Lichts“ kämpfen gegen Stromausfälle in der Ukraine

In der Ukraine werden Elektriker jetzt „Krieger des Lichts“ genannt. Es ist ein Hinweis darauf, dass ihre Aufgabe als genauso wichtig gesehen wird wie die der Soldaten an der Front. Nach dem Stromausfall in großen Teilen der Ukraine in der vergangenen Woche gelang es ihnen, das Stromnetz in weniger als einem Tag wieder in Gang zu bringen.

Dies übertraf selbst die gewagtesten Prognosen von Experten. Allerdings dauerte es noch mehrere Tage, bis die meisten Ukrainer wieder mit Strom versorgt waren. „Ein Stromausfall ist nicht der Weltuntergang, aber eine Belastung, nach der das System erst wieder in Gang kommen muss“, sagt Wolodymyr Kudryzkij, Direktor von Ukrenergo, dem staatlichen Netzbetreiber.

Doch die Freude war verfrüht. Innerhalb weniger Tage führte ein leichter Kälteeinbruch auf minus zwei bis drei Grad zu einem erhöhten Stromverbrauch. Die Energiewirtschaft musste wieder außerplanmäßig im ganzen Land den Strom abschalten.

Die Ukrainer wurden gewarnt, dass sie in den kommenden Tagen nur zweimal täglich für ein paar Stunden Strom haben werden – und das auch nur, wenn Russland nicht wieder zuschlägt. Dass die russischen Raketenangriffe auf die Energieversorgung aufhören, glaubt allerdings in der Ukraine kaum jemand. Es wird befürchtet, dass die Angriffe nach einigen Tagen Pause weitergehen. Daher ist die Ukraine bemüht, die Folgen eines Angriffs zu beseitigen, bevor der nächste erfolgt.

Hauptziel sind Umspannwerke, die Strom ins Netz speisen

Der siebte Raketenangriff auf das ukrainische Stromnetz am 23. November war nicht der militärisch stärkste, richtete aber die meiste Zerstörung an. Achtzig Prozent der Ukrainer lebten in völliger Dunkelheit. Die Frequenz im Netz fiel unter 49,5 Hertz, das Energiesystem schaltete sich ab.

Alle drei Kernkraftwerke in dem unter ukrainischer Kontrolle stehenden Gebiet wurden in einem Notfallprogramm vollständig abgeschaltet. Das geschah zum ersten Mal, beim vorigen Angriff waren nur drei Blöcke in zwei Kernkraftwerken vom Netz genommen worden.

Nach erneuten massiven Raketenangriffen auf die kritische Infrastruktur in der Ukraine kam es im gesamten Land zu Stromausfällen und Ausfällen der Wasserversorgung.

Eines der Hauptziele der Raketenschläge sind Umspannwerke, die den Strom aus den Kernkraftwerken ins allgemeine Netz einspeisen. Mit jedem neuen Angriff werden mehr und mehr Transformatorstationen außer Betrieb gesetzt. Jurij Koroltschuk, Experte am Institut für Energiestrategien, sagte, dass alle bisherigen Raketenangriffe das System erschüttert hätten, bis es schließlich ausfiel.

Ukrainer sind mental auf harten Winter eingestellt

„Früher war das Stromnetz selbst bei Angriffen voll einsatzbereit, um Strom zu erzeugen und zu verteilen. Aber jetzt ist es durch die Raketenangriffe geschwächt, was bedeutet, dass es mehr Mittel und Ausrüstung benötigt, um sich zu erholen.“

Inzwischen sind Transformatoren Mangelware. Es wird mindestens sechs Monate dauern, neue Geräte zu bauen und zu installieren. Diejenigen, die auf dem europäischen Markt erhältlich sind, sind aufgrund der unterschiedlichen Standards oft ungeeignet. Daher beschränkt sich die Wiederherstellung der Stromversorgung nach einem Angriff nur noch auf kosmetische Reparaturen.

65 Prozent der befragten Ukrainer:innen wollen daheim bleiben im Winter.

Trotz aller Bemühungen könnte also jeder nächste Raketenschlag für das ukrainische Stromnetz verheerend sein. Wie bei jedem neuen Herzinfarkt verringern sich die Heilungschancen des Patienten.

Die psychologische Wirkung der russischen Angriffe wird dagegen mit jedem neuen Angriff schwächer. Die Menschen sind geistig auf einen harten Winter vorbereitet. Laut einer Umfrage des Forschungsunternehmens Gradus Research wollen 65 Prozent der Ukrainer den Winter über zu Hause bleiben, auch wenn die Stromausfälle andauern. Nur 14 Prozent der Befragten möchten in andere Regionen der Ukraine oder ins Ausland gehen.

Mit dem Beginn des Frosts sind die Ukrainer vielleicht weniger begeistert, den Winter zu Hause zu verbringen. Aber jetzt bereiten sie sich erst einmal auf das neue Jahr vor. Batteriebetriebene Lichterketten sind sehr gefragt: Sie können anstelle von Kerzen verwendet werden.

Die Behörden haben beschlossen, dieses Jahr keine Weihnachtsmärkte zu veranstalten: Das sei in einem Land, das sich im Krieg befindet, unangemessen und unsicher. Dennoch wird ein Weihnachtsbaum mitten in der Hauptstadt aufgestellt, denn, so der Kiewer Bürgermeister Witali Klitschko: „Putin darf uns nicht das Weihnachtsfest stehlen.“

