Was ist passiert?

• Annalena Baerbock wird Kanzlerkandidatin der Grünen: Lange war spekuliert worden, jetzt steht fest: Die Grünen gehen mit Annalena Baerbock an der Spitze in den Bundestagswahlkampf.

• K-Frage in der CDU immer noch ungeklärt: Nach einem turbulenten Wochenende hat Armin Laschet für heute Abend ab 18 Uhr wieder zu einer CDU-Präsidiumssitzung in Berlin geladen. Markus Söder sagte am frühen Vormittag, er werde die Entscheidung der CDU akzeptieren. Über alle Entscheidungen in der Unions-Kandidatenfrage halten wir Sie in unserem Newsblog auf dem Laufenden.

• Änderungen am Infektionsschutzgesetz: Ausgangssperre erst ab 22 Uhr, Schulschließungen schon ab Inzidenz von 165 - Union und SPD haben sich auf die Maßnahmen der bundeseinheitlichen Corona-Notbremse geeinigt. Sie wurden in einigen Punkten abgeschwächt.

• Nawalny ins Gefängniskrankenhaus verlegt: Nach viel Kritik aus dem Ausland ist der erkrankte Alexej Nawalny vom Straflager ins Krankenhaus verlegt worden. Er soll eine Vitamintherapie bekommen.

• Hubschrauber „Ingenuity“ absolviert ersten Flug auf dem Mars: Mit dem Mars-Hubschrauber „Ingenuity“ hat erstmals ein Luftfahrzeug einen Flug auf einem anderen Planeten absolviert. Das teilte die Nasa am Montag mit.

Was wurde diskutiert?

Armin Lachet, Markus Söder, Kanzlerkandidatur Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. Klaus Stuttmann

• Jetzt haben die Grünen eine historische Chance: Annalena Baerbock tritt für die Grünen als Kanzlerkandidatin an. Das wird nicht die einzige Stärke der Partei im Wahlkampf. Ein Kommentar von Stephan-Andreas Casdorff.

• Diskussion um Mietdendeckel-Urteil: Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden und Berlin seinen Weg versperrt. So funktioniert Recht. Aber die Politik bleibt handlungsfähig. Wie, erklärt mein Kollege Jost Müller-Neuhof.

• Wer Fristen reißt, kann in Berlin alles werden: Keiner der beiden Unionskanzlerkandidaten hielt sich an die selbstgesetzte Einigungsfrist. Damit erweisen sie sich Berlins höchster Ämter würdig, schreibt Lorenz Maroldt im Chepoint-Kommentar.

• Die Idee einer europäischen Superliga: Sie ist ein Schlag ins Gesicht der kleineren Vereine und Fußballfans. Noch schlimmer wäre aber, vor der Arroganz der großen Klubs einzuknicken, meint Kit Holden.

Was können Abonnent:innen lesen?

Was können wir unternehmen?

Was sollte ich für morgen wissen?

Am Dienstag tagt die Unionsbundestagsfraktion. Kommt es dort zur Kampfabstimmung darüber, wer die CDU/CSU in den Bundestagwahlkampf führt? Antwort: Aktuell ist das völlig ungewiss.

Im Prozess um die Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA müssen nach den Abschlussplädoyers die Geschworenen über Schuld oder Unschuld des angeklagten weißen Ex-Polizist Derek Chauvin befinden. Offen ist, wie lange das dauern wird.

Die EMA will ihr Gutachten zum Impfstoff von Johnson & Johnson vorlegen. Das Unternehmen hatte nach Einzelfällen von Thrombosen in den USA den Lieferstart für Europa aufgeschoben.

Zahl des Tages

1,6 Millionen Tonnen Munitionsreste aus den Weltkriegen liegen in Nord- und Ostsee. Forscher befürchten große Umweltschäden, doch die Bergung wäre möglich.