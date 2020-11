Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Bürger sollen Kontakte nochmal beschränken: Nach den Corona-Beratungen von Bund und Ländern appelliert Merkel an die Bürger: Private Zusammenkünfte mit Freunden sollen auf einen festen Hausstand beschränkt werden. Auf Feiern soll ganz verzichtet werden. Hier lesen Sie, was bis jetzt besprochen wurde.

• Moderna meldet 94,5-prozentige Impfstoff-Wirksamkeit: Auch der US-Pharmakonzern hat erfolgreiche Zwischenergebnisse in der Corona-Impfstoff-Forschung bekannt gegeben. Das Vakzin ist zudem einfach lagerbar.

• Orban will Corona-Hilfsmilliarden blockieren: An diesem Montag steht in Brüssel eine Abstimmung über die künftigen EU-Finanzen an. Ungarn will das milliardenschwere Corona-Hilfspaket blockieren.

• Mehrere Verletzte nach Großbrand im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte: Am Tag, nachdem das Stationsdach in Flammen stand, fragen sich Anwohner, wann die U-Bahn wieder fährt – und wie es mit der Ladenstraße weitergeht.

• „Querdenker“ planen Bundestags-Blockade – und drohen mit Gewalt: Kritiker der Corona-Politik wollen am Mittwoch erneut in Berlin protestieren. Rechtsextreme sehen den „Tag X“ gekommen. Die Polizei will konsequenter vorgehen als zuletzt.

Was wurde diskutiert?

• Caffiers Waffenkauf-Affäre: Lorenz Caffier ist ein erfahrener Innenminister – auch im Kampf gegen Rechtsextremismus. Strauchelt er, verlöre die CDU eine dominierende Figur. Ein Kommentar von Frank Jansen.

• Asiatisches Freihandelsabkommen RCEP: Es umfasst ein Drittel des Welthandels: Am Sonntag haben 15 asiatischen Länder ein Freihandelsabkommen geschlossen. Was das für die EU und die USA bedeutet, analysiert Anna Sauerbrey.

• Knockout für Trump? Knockout der Republikaner! Der Aufstand der Republikaner gegen Wahlverlierer Trump fällt aus. Dahinter steckt das eiskalte Kalkül Einzelner - zum Schaden des ganzen Landes. Ein Kommentar unserer US-Korrespondentin Juliane Schäuble.

• Der Rückfall ins Autoritäre: Für Männer bedeutet der neoliberale Wandel einen Abstieg auf Positionen, die Frauen gewohnt sind. Was sie umso verbitterter dagegen ankämpfen lässt. Ein Essay.

Was können Abonnenten lesen?

• Die Geschichten hinter der Statistik: Wie kommt es dazu, dass Männer ihre Frauen töten? Der Tagesspiegel hat alle Berliner Fälle seit November 2019 rekonstruiert. Das Problem zieht sich durch alle Schichten.

• „Schwedens Corona-Strategie hat Tausenden unnötig das Leben gekostet“: Die Regierung in Stockholm hält eisern an ihrem umstrittenen Corona-Kurs fest. Das wollen 40 Forscher ändern – zwei von ihnen erklären im Interview, was im Land schief läuft.

• Wie eine gute Baufinanzierung jetzt aussieht: Sondertilgung, lange Laufzeit und Umschuldung. Was sich jetzt lohnt. Ein Überblick.

• Wie man mit Dunkelheit, Kälte und Isolation umgehen lernen kann: Die Arktis ist härter als der Lockdown. Fotografin Esther Horvath hat eine Expedition begleitet – und ihre Schlüsse für den Corona-Winter gezogen.

Was können wir unternehmen?

Pizza backen: Kleiner Aufwand, großer Genuss: Einfache Rezeptideen aus unserer Redaktion. In Teil 14 wandeln wir den italienischen Rundling pikant-türkisch ab.

Eine Doku schauen: Driften gen Nordpol: Wie ARD und Ufa aus der „Expedition Arktis“ ein TV-Spektakel machen. Heute um 20:15 Uhr zu sehen.

Durch Berlin bummeln: Traurig, dass alle Ausstellungen geschlossen sind? Schauen Sie beim Kudamm-Bummel einfach nach oben: Schon sind Sie in einem Freiluft-Architekturmuseum!

Ein Buch lesen: Zora del Buono hat mit "Die Marschallin" einen empathischen Epochenroman geschrieben - und ihrer Großmutter ein Denkmal gesetzt.

Was sollte ich für morgen wissen?

Die Fußballnationalmannschaft tritt gegen Spanien in der Nations League an. Früher wäre die Begegnung unter dem Label Fußball für Gourmets gelaufen. Aktuell scheint sich kaum noch jemand für unsere Nationalkicker zu interessieren,zu dröge waren die letzten Auftritte.

Um 19 Uhr tagt der Autogipfel. Das Gespräch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) per Videokonferenzen mit Ministern, Ministerpräsidenten, Koalitionsspitzen, Vertretern der Autobranche und der Gewerkschaften sowie Vertretern der „Nationalen Plattform Mobilität“ findet zum vierten Mal statt.

Obamas Memoiren erscheinen. Das 768 Seiten starke Buch „A Promised Land“ von Ex-US-Präsident Barack Obama ist nach ersten Vorabmeldungen amerikanischer Medien in weiten Teilen eine Kritik an Entwicklungen der US-Politik seit 2008. Es erscheint zeitgleich auch in deutscher Übersetzung unter dem Titel „Ein verheißenes Land“.

Zahl des Tages:

18 Minuten. Diese Zeitspanne liegt im Schnitt zwischen einem Fahrraddiebstahl in Berlin. 30.000 Zweiräder wurden vergangenes Jahr in der Hauptstadt insgesamt entwendet, trauriger Rekord in der bundesweiten Statistik. Die Aufklärungsquote liegt bei lausigen vier Prozent.