Was ist passiert?

• Osterruhe abgesagt – Merkel räumt Fehler ein: Die geplante Osterruhe, der harte Lockdown über die Feiertage, wird wegen rechtlicher Probleme gestoppt. Die Kanzlerin übernimmt die Verantwortung. Sie sagte: „Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung“. Die Pressekonferenz im Wortlaut und Video gibt es hier.

• Ministerpräsidenten springen Merkel zur Seite – Opposition fordert Konsequenzen: Kanzlerin Merkel hat den Stopp der Osterruhe auf sich genommen. Die Regierungschefs der Länder rechnen ihr das hoch an. FDP, Linke und AfD reicht das nicht.

• Bundesregierung will Auslandsurlaub temporär verbieten: Die Bundesregierung prüft, ob Reisen in beliebte Urlaubsgebiete im Ausland wegen der Corona-Pandemie vorübergehend unterbunden werden können. Es gebe einen entsprechenden Prüfauftrag, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch. Mehr in unserem Corona-Blog.

• Astrazeneca lagert 29 Millionen Impfstoff-Dosen in Italien: In Italien liegen Millionen Impfstoff-Dosen in einem Lager, obwohl in der EU gravierender Mangel herrscht. Unklar ist, woher der Impfstoff genau kommt.

• Stau im Suez-Kanal: In dem für die weltwirtschaft bedeutenden Schiffsweg ist ein riesiger Frachter auf Grund gelaufen und hat sich quergestellt. Was bedeutet der Stau für den globalen Handel – und den Ölpreis?

Was wurde diskutiert?

• Absage der Osterruhe, die Erste: Die Entschuldigung der Kanzlerin ist ein durchsichtiges politisches Manöver. Und sie macht gleich den nächsten Fehler, kommentiert Anna Sauerbrey.

• Absage der Osterruhe, die Zweite: Kanzleramtsminister Helge Braun nervt die Ministerpräsidenten mit Geheimniskrämerei und Vorlagen in letzter Minute. Der Zorn gegen ihn könnte sich auch auf Merkel richten, analysiert Stephan-Andreas Casdorff.

• Missbrauch im Erzbistum Köln: Kardinal Woelki will Verantwortung übernehmen für die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle. Doch dazu müsste er zurücktreten, fordert Teresa Roelcke.

• Brüssel und Peking auf Kollisionskurs: Peking verbittet sich Kritik. Wer opponiert, wird bestraft, im Inland wie nun auch im Ausland. Dagegen hilft nur Solidarität aller Demokratien, schreibt Christoph von Marschall.

Was können Abonnent:innen lesen?

• Eine Krankheit nach der Krankheit: Konzentrations- und Denkstörungen, Stimmungsschwankungen, chronische Nervenschmerzen und Schwindel: Forscher suchen nach Gründen für die schweren neurologischen Folgen von Covid.

• 15 Jahre nach der „Mutter aller Brandbriefe“: Die Rütli-Schule in Berlin-Neukölln galt einst als schlimmste Schule Deutschlands – inzwischen sind die Plätze dort nachgefragt. Ein Gespräch mit der Schulleiterin über Brennpunktschulen, Corona und Lehren aus der Krise.

• Angst vor der Manaus-Mutante: Die P.1-Mutante gilt als Hauptursache für die Infektionswelle, die über Brasilien rollt. Epidemiologen sind in Sorge, Bolsonaro feiert eine Party. Das Versagen Bolsonaros könnte zum Problem für die ganze Welt werden.

• „Ich würde ungerne sagen, die Briten hatten recht“: Schauspielerin Désirée Nosbusch spricht im Interview über Impf-Versäumnisse der EU, Sprünge ins kalte Wasser und die neuen Folgen der „Irland-Krimis“.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Einfache Rezepte aus der Redaktion... Teil 38 liefert eine feurige Erfolgsgeschichte - Keema Mattar aus dem "Tiffin", nämlich Lammhack auf indische Art.

Eine Buchpremiere ansehen: Seit ihrem Einzug in den Bundestag hat die AfD das Parlament und das Land verändert. Verfolgen Sie die Buchpremiere von „Die Methode AfD“ unserer Reporterin Maria Fiedler ab 19:30 Uhr im Livestream.

Was sollte ich für morgen wissen?

Start des olympischen Fackellaufs vor den Sommerspielen in Tokio. Der Fackellauf war wie die Spiele um ein Jahr verschoben worden und soll durch alle 47 japanischen Präfekturen führen. Los geht es in Fukushima.

Erzbistum Köln gewährt Einsicht in bisher unter Verschluss gehaltenes Missbrauchsgutachten. Kardinal Rainer Maria Woelki hat das Gutachten bisher nicht veröffentlicht, wofür er rechtliche Gründe anführt. In dem Gutachten wird u.a. der Hamburger Erzbischof Stefan Heße kritisch beurteilt.

Zahl des Tages:

155 Berliner melden sich auf jede inserierte Mietwohnung im Immobilien-Portal "Immoscout". Steht ein Haus zum Verkauf, melden 23 Käufer ihr Interesse an, bei Eigentumswohnungen sind es durchschnittlich neun. Falls Sie gerade eine dauerhafte Bleibe in der Hauptstadt suchen, viel Glück!