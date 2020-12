Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

• Kampf gegen Corona verschärft: Statt Lockerungen gibt es im Dezember bei den Anti-Corona-Maßnahmen weitere Verschärfungen. Seit heute sind neue Beschlüsse in Kraft - das müssen Sie wissen.

• SUV rast durch Fußgängerzone in Trier: Stand 17:30 Uhr gibt es mehrere Tote und mindestens 15 Verletzte. Der 51-jährige Fahrer aus dem Kreis Trier wurde festgenommen. Das Tatfahrzeug war geliehen. Die Hintergründe sind noch unklar. Um 19 Uhr soll es eine Pressekonferenz der Ermittler geben.

• Erste Impf-Zulassungen im Dezember? Alle warten auf die Impfungen gegen das Coronavirus, doch sie wirft Fragen auf: Wer soll zuerst gegen Corona geimpft werden? Wie sind die Bundesländer vorbereitet? Und was ist in Berlin genau geplant? Hier geht es zu den Antworten.

• Schlag gegen Nazitruppe „Sturmbrigade 44“: Bundesinnenminister Horst Seehofer hat eine weitere rechtsextreme Vereinigung verboten. Er hat eine Gruppierung auflösen lassen, die den SS-Kriegsverbrecher Oskar Dirlewanger verehrt und gewaltsam die Nazizeit wiederholen will. Die Details hat mein Kollege Frank Jansen.

• Trump sammelt in vier Wochen 170 Millionen Dollar Spenden: Mit dem Geld will der noch amtierende US-Präsident weitere politische Aktivitäten finanzieren – auch nach dem Ende seiner Präsidentschaft.

Was wurde diskutiert?

• Warum Brinkhaus mit seiner Kritik an Merkels Corona-Kurs recht hat: Der Unionsfraktionsvorsitzende hat einen neuen Ton angeschlagen. Seine Bedenken sind berechtigt – aus mehreren Gründen, kommentiert Stephan-Andreas Casdorff.

• Islamismus bei Schülern: Die Toleranz gegenüber radikal-muslimischen Parallelwelten muss enden. Es braucht mehr Angebote für Kinder außerhalb der Moschee. Die Lehrer können nicht richten, was die Gesellschaft ignoriert, kommentiert meine Kollege Frank Bachner.

• Gastbeitrag zum Welt-Aids-Tag: Weltweite Solidarität gegen HIV ist in unserem ureigenen Interesse. Und: Entsprechende Erfolge machen Mut, auch im Kampf gegen Covid-19. Ein Gastbeitrag des Bundesentwicklungsministers Gerd Müller.

• Schimmerndes Kuppelkreuz: Hier das Kuppelkreuz, da der Berliner Fernsehturm - in Sachen Religion kann man Überraschungen erleben. Dabei ist das Kreuz auf dem Humboldt Forum auch eine Frage der Perspektive – oder ein Wink des Himmels?

Was können Abonnenten lesen?

• Schon mal vom „No poo“-Trend gehört? Unsere Autorin bekommt ständig Komplimente für ihre glänzenden Locken. Hier verrät sie ihr Geheimnis: Wie es ist, zwei Jahre kein Shampoo zu benutzen.

• Holzkreuz und Gebete gegen biblische Corona-Plage: Die Kirchen haben die Deutungshoheit über Covid-19 abgetreten. Laienprediger wie Samuel Eckert füllen die Lücke – evangelikale Querdenker führen die Gläubigen in Versuchung. Droht eine Sekte, die den Teufel verantwortlich macht?

• Tipps von Finanzbloggerin Madame Moneypenny: Tausende Instagram-Follower vertrauen ihren Finanztipps. Natascha Wegelin, bekannt als „Madame Moneypenny“, spricht im Interview über das Drei-Konten-Modell und Frauen, die keine Zahlen mögen. Sie warnt: „Frauen geben viel zu viel Geld dafür aus, anderen zu gefallen.“

• Kolumne „Auslaufen mit Lüdecke“: Unser Kolumnist hat den BVB als Deutschen Meister abgeschrieben. Auch beim RB Leipzig sieht er wenig Chancen. Er setzt vielmehr auf das Team der Gegenwart aus Berlin – den 1. FC Union.

Was können wir unternehmen?

Kochen: Kleiner Aufwand, großer Genuss, einfache Rezeptideen aus unserer Redaktion. In Teil 30 gibt's Ofengemüse mit funky Gewürzmischung. Denn mit Dukkah geht der Kürbis durch die Decke.

Brückenklängen lauschen: Christiane Prehn und Wolfgang Meyer erforschen als Kunstduo „Kg Augenstern“ den Klang von Brücken und verlassenen Orten. So ist etwa auch der Sound der Weidendammbrücke auf Soundcloud zu hören.

„Lohengrin“ in der Staatsoper sehen: Lange hatte man an der Staatsoper gehofft, dass die nächste große Produktion live stattfinden kann. Nun wird der „Lohengrin“ auf Arte gezeigt.

Was sollte ich für morgen wissen?

Im Kampf gegen die Pandemie können ab Mittwoch mehr Schnelltests zum Einsatz kommen – und zwar konkret in Pflegeheimen, Kliniken und nach Infektionsfällen etwa auch in Schulen. Das sieht eine neue Verordnung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor, die am Mittwoch in Kraft treten soll. Auch im Rettungsdienst und in Tageskliniken werden Schnelltests nun möglich.

Der RB Leipzig spielt im Achtelfinale der Champions League gegen Istanbul Basaksehir (18.55 Uhr/DAZN). Gewinnt Leipzig in Istanbul und eine Woche später gegen Manchester United, kann die Mannschaft aus eigener Kraft die K.o.-Runde erreichen.

Zahl des Tages

2 Jahre alt geworden ist heute die Berliner Eisbärin Hertha, sie ist damit ein 180 Kilogramm schwerer Eisbären-Teenager. Gefeiert wurde im Berliner Tierpark – mit einer Birnen-Melonen-Fisch-Torte zum Frühstück. Na dann, Happy Birthday!