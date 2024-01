Francis Fukuyama im Gespräch „Ich glaube nicht, dass Netanjahu einen Plan hat“

Herr Fukuyama, 2024 wird ein großes Wahljahr: sieben der zehn bevölkerungsreichsten Länder der Welt werden an die Urnen gerufen, hinzu kommt die Europawahl. Wird es politisch betrachtet eines der wichtigsten Jahre, die es jemals gab?

Es ist immer ein bisschen ein Klischee zu sagen, dass das kommende Jahr ein möglicher Wendepunkt in der Geschichte sein kann. Aber ich denke schon, dass 2024 wichtiger als die vergangenen Jahre sein wird. Die mit Abstand bedeutendste Abstimmung wird die Präsidentschaftswahl in den USA sein, weil in dieser Donald Trump als Präsident wiedergewählt werden könnte.

Das hätte global einen sehr großen Effekt, weil er eine isolationistische Republikanische Partei repräsentiert, die internationale Verpflichtungen ablehnt. Aber auch viele andere Wahlen werden wichtig sein, zum Beispiel in Indien, Südafrika und der EU. Sie werden maßgeblich mitentscheiden, ob wir bis 2025 weiter von der Demokratie abrücken oder die Demokratie von den Wählern gestützt wird.

Manche dieser Wahlen werden keine freien Wahlen sein. Seit 2010 werden mehr Länder autokratisch, als dass Länder demokratisch werden. Das gab es zuletzt vor dem Zweiten Weltkrieg. Müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen?

Es stimmt nicht, dass wir solche Trends seit der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg nicht beobachtet hätten. In den 1960ern und 1970ern gab es überall in Afrika und Lateinamerika Militärputsche. In Lateinamerika existierte damals keine einzige erfolgreiche, blühende Demokratie. Danach kam es zu einem Wiederaufleben der Demokratie, das zum Fall der Berliner Mauer und dem Ende der Sowjetunion führte. Man kann also nicht sagen, dass sich der Trend der letzten zehn, 15 Jahre einfach fortsetzt. Ein gutes Beispiel dafür, dass sich das Blatt wenden kann, haben wir mit den Wahlen in Polen gesehen.

Zur Person © Getty Images/Leonardo Cendamo Francis Fukuyama, 71, ist ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler. Er ist Direktor des Zentrums für Demokratie, Entwicklung und Rechtsstaatlichkeit am Freeman Spogli Institute for International Studies der Stanford University und leitet den dortigen Master in Internationaler Politik. Er forscht zu Themen wie Entwicklung, Nationenbildung, Demokratisierung, Internationaler Politischer Ökonomie sowie Sicherheitsfragen. Er gilt als einer der einflussreichsten liberalen Denker. Bekannt ist er für sein Werk „Das Ende der Geschichte“, in dem er vom Siegeszug der liberalen Demokratie nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und dem Untergang der Sowjetunion ausgeht. Sein letztes Buch, „Der Liberalismus und seine Feinde“, wurde 2022 veröffentlicht. In diesem verteidigt er den Liberalismus gegen Gefahren sowohl von links als auch von rechts.

Am Ende des Kalten Krieges sagten Sie, dass wir „den Endpunkt der ideologischen Evolution der Menschheit und die Universalisierung der westlichen liberalen Demokratie als endgültige Regierungsform der Menschheit“ erleben würden. Tritt das noch ein oder lagen Sie hier falsch?

Wir sind offensichtlich in einer schwierigen Phase, in der sich die Dinge in den letzten 15 Jahren etwas gedreht haben. Dennoch präsentierte bisher niemand ein gesellschaftliches und politisches System, das besser als die liberale Demokratie ist.

Das einzige Land, das ein besseres Modell beanspruchen konnte, war China. Aber dieses Modell steht aktuell nicht sonderlich gut da. Wir dürfen nicht vergessen, dass Erfolg über einen langen Zeitraum eintritt. Ich sehe jedenfalls keine wirkliche Alternative zur liberalen Demokratie.

Bei den US-Präsidentschaftswahlen hat Donald Trump laut Umfragen gute Chancen, erneut zum Präsidenten gewählt zu werden. Wie ist es möglich, dass eine Mehrheit der Amerikaner nach all seinen Skandalen immer noch für ihn stimmen könnte?

Das verstehe ich auch nicht. Es ist eine der enttäuschendsten Entwicklungen der letzten Jahre, dass so viele Leute weiterhin Trump unterstützen. Die wichtigste Erklärung ist, dass die Leute Joe Biden nicht mögen. Ein Nachteil bei ihm ist, dass er sehr alt ist, und das merkt man auch. Insbesondere junge Wähler sind nicht sehr begeistert von ihm.

Ein anderer Punkt ist, dass viele Leute denken, die amerikanische Wirtschaft sei in einer schlechten Verfassung. Nach objektiven Kriterien stimmt das aber nicht. Die Inflationsrate ist jetzt wieder so niedrig wie vor der Pandemie. Die Erwerbstätigenquote ist höher als zeitweilig unter Trump. Es stimmt, dass die Zinsen hoch sind. Das könnte sich im nächsten Jahr ändern.

Zudem werden wir im Wahlkampf die außergewöhnliche Situation haben, dass einer der beiden Präsidentschaftskandidaten vor Gericht steht. Das gab es noch nie. Es ist somit besorgniserregend, dass Trump aktuell so gut dasteht, aber gewonnen hat er noch lange nicht.

Was wären die Folgen einer erneuten Trump-Präsidentschaft für Europa?

Das wäre sehr schlecht für Europa, insbesondere für die Ukraine. Ein wichtiger Teil der Republikanischen Partei hat sich gegen die Ukraine gewandt. Sie möchten nicht nur kein Geld mehr für die Ukraine ausgeben, sie finden auch die russische Autokratie besser als die ukrainische Demokratie. Das ist ein merkwürdiges Phänomen.

Trump würde wahrscheinlich versuchen, aus der Nato auszutreten. Ein kompletter Rückzug wäre jedoch schwierig umzusetzen. Die Nato ist aber nur so stark wie die Beistandsverpflichtung in Artikel 5. Wenn Trump andeutet, dass ihm die baltischen Staaten in Zukunft im Falle eines russischen Angriffs egal sind, wird die Abschreckungswirkung des Artikels wertlos sein.

An der Front in der Ukraine tut sich seit Monaten wenig. Sie hatten vorhergesagt, dass Russland den Krieg verlieren wird und dass Putin diese Niederlage nicht überstehen wird. Lagen Sie mit dieser optimistischen Prognose falsch?

Diese Prognose habe ich in der dritten Kriegswoche gemacht, im März 2022. Seitdem hat sich viel geändert. Die Gegenoffensive ist ins Stocken geraten. Teilweise liegt das daran, dass Bidens Regierung nicht die erforderlichen Waffen mit hoher Reichweite geliefert hat.

Ich glaube aber, dass auch die Russen keine weiteren Fortschritte machen werden, solange die USA die Ukraine weiter militärisch unterstützen. Sie hatten im letzten Monat viele Verluste zu beklagen und stehen ähnlichen Problemen wie die Ukrainer gegenüber. Aufgrund der Bedingungen auf dem Schlachtfeld ist es schwer, große Offensiven durchzuführen. Die Situation ist ernst, aber ich glaube, dass sie mit Unterstützung aus dem Westen geändert werden kann.

Wenn man sich die Unterstützung anschaut, sieht man, dass die USA beispielsweise 31 Abrams-Panzer geliefert haben, während sie mehr als 8000 auf Lager haben. Möchte Joe Biden überhaupt, dass die Ukraine den Krieg gewinnt?

Es geht nicht um die Zahl der Panzer, weil sie in diesem Krieg ziemlich nutzlos sind. Das Schlachtfeld ist komplett gläsern und alles, was sich bewegt, kann von Drohnen und Artillerie mit hoher Reichweite zerstört werden. Viel wichtiger sind Waffen mit großer Reichweite, Raketensysteme wie ATACMS oder Storm Shadow.

Wenn die USA mehr solcher Waffen oder gar F16-Kampfjets liefern würden, könnten die Ukrainer Ziele hinter den russischen Verteidigungslinien, wie Versorgungs- und Munitionslager, angreifen. Die Niederländer werden ein paar F16-Jets an die Ukraine liefern. Im nächsten Jahr könnte die Ukraine mehr von diesen Waffen mit hoher Reichweite bekommen.

Warum senden die Niederländer F16-Jets, aber nicht die Vereinigten Staaten von Amerika?

Das weiß ich nicht. Das müssen Sie Bidens Regierung fragen. Ich glaube, dass die US-Regierung sehr besorgt über eine mögliche Eskalation Russlands war. Meines Erachtens war das ein Fehler. Sie hatte die Sorge, dass Russland auf die Lieferung von ATACMS mit dem Einsatz von Atomwaffen reagiert. Dieselbe Sorge hatte sie bei der Lieferung von Mars-Raketenwerfern. In all diesen Fällen ist keine russische Eskalation eingetreten. Sie hat sich verkalkuliert.

Im Moment debattiert der Kongress über ein Unterstützungspaket im Wert von 110 Milliarden Dollar für Israel und die Ukraine. Bisher gab es keine Einigung, wird es noch eine geben?

Das Hindernis hier ist nicht Israel oder die Ukraine, sondern die Südgrenze der Vereinigten Staaten. Die Republikaner fordern eine andere Politik, um den großen Zustrom von Asylsuchenden über die Grenze zu drosseln. Die Demokraten sollten hier ein Zugeständnis machen.

Das Unterstützungspaket sollte es dann durch den Senat schaffen, im Repräsentantenhaus wird es schwieriger. Die dortigen Republikaner haben eine knappe Mehrheit und sind ein Haufen Wahnsinniger. Einige von ihnen sind wirklich extrem. Es wird sehr schwer, einen Deal mit ihnen zu machen.

Die liberale Demokratie in Israel hat diese extrem konservative und populistische Koalition unter Benjamin Netanjahu hervorgebracht. Ich glaube, dass vielen Leuten in dieser Koalition die palästinensischen Opfer leider ziemlich egal sind. Francis Fukuyama

Die Ukraine wird fast ausschließlich von westlichen Staaten unterstützt. Im Nahostkonflikt scheinen nur noch die USA und Deutschland als große Länder hinter Israel zu stehen. Im Januar treten nun fünf weitere Länder der Brics-Gruppe um China und Russland bei. Sind wir zunehmend in einer Situation „der Westen gegen den Rest“?

In der Gaza-Frage ist das der Fall. In den anderen Bereichen wird sich das noch herausstellen. Der Krieg in Gaza hat es sehr viel schwieriger gemacht, Unterstützung für die Ukraine zu bekommen. Man hat das Gefühl, dass die Vereinigten Staaten sehr heuchlerisch sind, wenn sie die Ukraine unterstützen, aber nicht das palästinensische Volk.

Wie erklären Sie es, dass eine liberale Demokratie wie Israel Tausende Zivilisten in Gaza tötet?

Die liberale Demokratie in Israel hat diese extrem konservative und populistische Koalition unter Benjamin Netanjahu hervorgebracht. Ich glaube, dass vielen Leuten in dieser Koalition die palästinensischen Opfer leider ziemlich egal sind. In einer Demokratie gibt es eine Reihe von Ansichten, und einige davon sind sehr extremistisch. Leider sind sie diejenigen, die die Ziele im aktuellen Krieg gegen die Hamas vorgeben.

Wissen Sie, was Netanjahus Plan mit Gaza ist?

Ich glaube nicht, dass er einen Plan hat. Ich glaube nicht, dass irgendjemand eine langfristige Strategie formulieren kann, die dieser Region Frieden bringen wird.

Die Israelis haben bereits 2008 versucht, sich aus dem Gazastreifen zurückzuziehen und diesen in die Selbstverwaltung zu überführen. Das hat nicht funktioniert. Es funktioniert auch nicht, wenn Israel dieses Gebiet regiert. Das haben sie schon einmal versucht, und es war sehr kostspielig. Die Israelis sitzen gewissermaßen in der Klemme, weil es keine langfristige Lösung für den Konflikt gibt.

Wenn es keine Lösung gibt und Netanjahu keinen Plan hat, macht es dann Sinn, dass die USA und Deutschland ihn bei dem unterstützen, was er tut?

Nein, wir brauchen einen Waffenstillstand. Ich halte es für einen Fehler, dass die Vereinigten Staaten ein Veto gegen die letzte Resolution für einen Waffenstillstand eingelegt haben. Ich denke nicht, dass es eine militärische Lösung in diesem Konflikt gibt. Die Beteiligten müssen einen Weg finden, um die Kämpfe zu beenden und die Geiseln zu befreien. Dann können sie sich mit der Frage auseinandersetzen, wer künftig den Gazastreifen regieren wird.

Es ist deutlich geworden, dass rechtspopulistische Parteien stärker werden, wenn Länder oder die EU es nicht schaffen, ihre Grenzen zu kontrollieren. Francis Fukuyama

Es ist doch verrückt, dass selbst ein Experte wie Sie keine nachhaltige Lösung für diesen Konflikt hat.

Ich verfolge diesen Konflikt schon seit Langem. In den frühen 1980er Jahren war ich Mitglied der Delegation des Außenministeriums, die sich mit der palästinensischen Autonomie befasste. Wir mussten unsere Aktivitäten wegen der israelischen Invasion im Libanon 1982 einstellen. Bereits zu dieser Zeit dachte ich, dass es keine gute langfristige Lösung gibt.

Am weitesten kamen sie mit den Osloer Vereinbarungen Anfang der 1990er Jahre, aber leider scheiterte das. Die Hardliner auf beiden Seiten haben sich seither noch mehr etabliert. Ich bin also schon seit einiger Zeit pessimistisch, was eine Lösung dieses Konflikts angeht. Es ist keine neue Auffassung meinerseits.

Auch in Europa sind rechte Parteien auf dem Vormarsch. Sie regieren bereits in Ländern wie Ungarn und Italien und gewannen kürzlich die Wahlen in den Niederlanden. In drei ostdeutschen Bundesländern könnte die AfD dieses Jahr stärkste Kraft werden. Was sind die Gründe hierfür?

Es ist deutlich geworden, dass rechtspopulistische Parteien stärker werden, wenn Länder oder die EU es nicht schaffen, ihre Grenzen zu kontrollieren. In Europa ist das ein besonderes Problem wegen der Personenfreizügigkeit innerhalb der Schengen-Staaten.

Entweder schafft man sichere Außengrenzen und kann dann innerhalb Europas Freizügigkeit genießen oder man muss zum alten System der Binnengrenzen zurückkehren, was aber niemand will. Das bedeutet nicht, dass man gegen Einwanderer sein muss. Europa braucht junge Arbeitskräfte, aber sie müssen in einer Zahl kommen, die erfolgreich integriert werden kann.

In Deutschland gründet die Politikerin Sahra Wagenknecht eine Partei, die eine linke Wirtschaftspolitik mit einer konservativen, einwanderungskritischen Gesellschaftspolitik verbindet. Ist es das, was die Leute wollen?

Um das zu beurteilen, kenne ich die Einstellungen der Deutschen nicht gut genug. Ich hatte immer das Gefühl, dass diese Art von Kombination in den Vereinigten Staaten recht erfolgreich sein würde: kulturell konservativ und in gewisser Weise „anti-woke“, aber auch wirtschaftspolitisch eher links, mit mehr Umverteilung. In den USA hat das bisher niemand versucht. Es wird interessant zu sehen sein, ob das in Deutschland funktioniert.

Die CDU möchte ein neues Grundsatzprogramm verabschieden, in dem sie gemeinsame Traditionen und eine deutsche „Leitkultur“ betont. Kann Kultur das Gemeinschaftsgefühl besser stärken als liberale Werte?

Ich denke, das sind keine Alternativen. Man kann keine liberale Gesellschaft haben, ohne ein gewisses Maß an gemeinsamer Kultur zu haben.

Ich kenne den deutsch-syrischen Politikwissenschaftler Bassam Tibi, der den Begriff der Leitkultur prägte. Ich habe immer gedacht, dass sein Verständnis davon Sinn macht, denn was Leitkultur für ihn bedeutet, ist, dass man eine gemeinsame Kultur hat, aber eine, die auf den Werten der Aufklärung basiert, auf der universellen Menschenwürde, der Achtung der Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Man muss sicherstellen, dass die gemeinsame Kultur, wie auch immer sie aussieht, offen ist für die Vielfalt der Menschen, die in der Gesellschaft leben.

Die aktuelle deutsche Regierung und Kanzler Scholz sind unbeliebter als jemals zuvor. Wie werden Scholz und seine Regierung in Amerika gesehen?

Zunächst einmal schenken die Amerikaner selbst großen, wichtigen Ländern wie Deutschland kaum Aufmerksamkeit. Es ist also äußerst schwierig, ein Urteil darüber zu fällen, was die Amerikaner über Deutschland denken.

Es gab viele Hoffnungen, dass Deutschland mit der Art von Politik brechen würde, die zu einer übermäßigen Abhängigkeit von russischem Gas und Öl geführt hatte. Die Menschen waren zufrieden mit dem Ausmaß der Unterstützung für die Ukraine. Ich denke, dass die Amerikaner, die die deutsche Politik verfolgen, über die Stabilität der derzeitigen Regierung und die Fortsetzung ihrer Außenpolitik besorgt sind.

Wie bewahren Sie die Hoffnung in diesen schwierigen Zeiten?

Wir haben vorhin darüber gesprochen, ob dies die schlimmste Zeit seit den 1930er Jahren ist. Die Antwort darauf ist: nein. Wir haben diese Zyklen schon einmal erlebt, als es so aussah, als gäbe es viele Rückschläge für die Demokratie. Aber das haben wir hinter uns gelassen.

Wenn man sich in der Welt umschaut, stellt man fest, dass sich nicht alle Länder in eine autoritäre Richtung bewegen. Ich denke, wenn man sowohl eine historische als auch eine globalere Perspektive einnimmt, hat man mehr Hoffnung, was die Zukunft bringen könnte.