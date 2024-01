Frankreichs Präsident beim Gedenken für Schäuble in Berlin Warum sich Macron und Scholz so schwer miteinander tun

Beim Trauerstaatsakt für den im Dezember verstorbenen ehemaligen Bundestagspräsidenten und Bundesminister Wolfgang Schäuble (CDU) wird CDU-Chef Friedrich Merz zu den Rednern gehören. Merz wird Schäuble als ehemaligen Vertrauten würdigen.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) will wiederum über den Parlamentarier Schäuble sprechen. Dessen europapolitischen Verdienste wird schließlich der französische Staatschef Emmanuel Macron herausstellen – und nicht Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Bei der Vorbereitung für den Staatsakt stand die Überlegung im Fokus, Schäuble auch als großen Europäer zu würdigen. Deshalb wurde Macron gefragt, der die Einladung als Trauerredner auch gerne annahm. Denn sinnigerweise wurde der Staatsakt auf den 22. Januar gelegt – den Jahrestag des 1963 geschlossenen deutsch-französischen Freundschaftsvertrages.

Trauerstaatsakt für Schäuble im Bundestag Mehrere hundert Gäste aus dem In- und Ausland werden am Montag zum Trauerstaatsakt für Wolfgang Schäuble im Bundestag erwartet. Angeordnet wurde das Gedenken im Plenarsaal von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Staatsakt wird unter anderem live im ZDF übertragen.

Vor einem Jahr, am 22. Januar 2023, sprach Scholz bei den Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag des Elysée-Vertrages in Paris davon, dass man sich ein „kleines, verzagtes Europa“ nicht mehr leisten könne. Das erinnerte zwar einerseits an Macrons schon seit Jahren vorgetragene Forderung einer „europäischen Souveränität“. Aber aus der CDU/CSU wurde seinerzeit kritisiert, dass der Kanzler die Chance für einen Neustart in den deutsch-französischen Beziehungen verpasst habe.

Im vergangenen Sommer war es dann Schäuble, der anmahnte, dass Deutschland und Frankreich in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik eigentlich eine Führungsrolle in Europa zukommen müsse. In seinem letzten Interview im Dezember regte er schließlich an, dass Frankreich in die EU auch seine Atomstreitmacht, die „Force de frappe“, einbringen solle. Deutschland sollte als finanz- und wirtschaftsstärkste Nation Europas „einen überproportionalen finanziellen Anteil an der Force de frappe übernehmen, damit Frankreich seinen nuklearen Schirm über Europa spannt“, forderte Schäuble.

Offenkundige Differenzen zwischen Scholz und Macron

Von solchen Gedankenspielen ist Scholz weit entfernt. Seine Statistenrolle beim Staatsakt für Schäuble erinnert auch daran, dass es zwischen dem deutsch-französischen Spitzenduo in der EU längst nicht immer rund läuft.

Jenseits der gegenseitigen Freundschaftsbekundungen – im vergangenen Oktober lud der Kanzler den Präsidenten und seine Ministerriege zur Klausur und zum gemeinsamen Fischbrötchen-Essen nach Hamburg ein – hakt es offenbar im persönlichen Verhältnis.

Da ist nicht nur der Altersunterschied der beiden, sondern auch die denkbar unterschiedliche politische Sozialisierung: hier der ehemalige Jungsozialist Scholz, der nun Kanzler ist, dort Macron, der heutige Hausherr im Élysée-Palast, der zwischendurch auch mal als Investmentbanker bei Rothschild in Paris arbeitete.

Kauen am Fischbrötchen in Hamburg: Olaf Scholz und sein Gast Emmanuel Macron. © dpa/Reuters/Pool/Fabian Bimmer

Hinzu kommen handfeste Unterschiede, wenn es um die langfristige Strategie für Europa geht. Scholz stieß die Franzosen vor den Kopf, als er bei einer Rede an der Karls-Universität in Prag im August 2022 die europäische „Sky Shield“-Initiative ankündigte, ein Luftverteidigungssystem für Europa. Im Falle eines russischen Angriffs auf europäisches Territorium soll der „Sky Shield“ in der Lage sein, ballistische Raketen abzufangen.

Aber Frankreich blieb bei dem Projekt bislang außen vor. Aus Paris kommt der Vorwurf, dass es sich bei „Sky Shield“ nicht um ein europäisches Projekt handele, sondern unter anderem auch amerikanische und israelische Technik verwendet werde.

Umgekehrt wird von deutscher Seite moniert, dass Frankreich nicht genug bei der militärischen Unterstützung der Ukraine tue. Diese Kritik konterte Macron jüngst bei einer Pressekonferenz mit dem Hinweis, dass Frankreich in den kommenden Wochen unter anderem 40 Langstreckenraketen des Typs „Scalp“ an die Ukraine liefern werde. Im kommenden Monat will der Präsident nach Kiew reisen.

Es gibt also genug zu besprechen, wenn sich Scholz und Macron am Montag nach dem Trauerstaatsakt für Schäuble im Kanzleramt treffen und den EU-Sondergipfel am 1. Februar in Brüssel vorbereiten wollen.

Die EU steht angesichts der fortgesetzten russischen Bombardements in der Ukraine an einem kritischen Punkt. Einen deutsch-französischen Dissens kann sich die Gemeinschaft gerade jetzt eigentlich nicht leisten.