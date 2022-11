Frankreichs Regierungschefin Borne in Berlin Berlin und Paris vereinbaren Energie-Partnerschaft

Beim Besuch der französischen Regierungschefin Élisabeth Borne bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) haben die beiden Politiker eine gemeinsame Erklärung zur Energiesolidarität unterzeichnet. Seit Mitte Oktober liefert Frankreich bereits Gas nach Deutschland. Im Gegenzug soll die französische Stromversorgung durch Lieferungen aus Deutschland verbessert werden.

Zuvor war Borne von Scholz im Kanzleramt mit militärischen Ehren empfangen worden. Was sich in den vergangenen Tagen zwischen Deutschland und Frankreich abgespielt hat, kann man auch als Reparatur-Aktion bezeichnen.

Nach den peinlichen Vorfällen der letzten Wochen – so endete beispielsweise ein Treffen zwischen dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Paris jüngst ohne die sonst übliche Pressekonferenz – ging es für beide Seiten noch einmal darum, ihre Differenzen im Bereich der Verteidigungs- und Energiepolitik vergessen zu machen.

Berliner Besuchs-Reigen in Paris

Unmittelbar vor dem Besuch von Borne waren mehrere Mitglieder der Bundesregierung in der vergangenen Woche in Paris gewesen. Dass auch Macron großen Wert darauf legt, den deutsch-französischen Motor wieder in Gang zu setzen, zeigte sich daran, dass sich der Staatschef selbst Zeit für Wirtschaftsminister Robert Habeck, Annalena Baerbock (beide Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) nahm.

Nach dem Gespräch zwischen Macron und Habeck am vergangenen Dienstag hatte es aus französischen Kreisen geheißen, dass sich die Diskussion des Staatschefs und des Ministers aus Deutschland unter anderem um die Stärkung von Europa als Industriestandort und die hohen Energiepreise gedreht habe. Möglicherweise sucht Macron neben dem Kanzler auch nach weiteren Ansprechpartnern in Berlin. Grundsätzlich stehen die Grünen Macrons Projekt einer „europäischen Souveränität“ sehr aufgeschlossen gegenüber.

Allerdings führt der gegenwärtige Streit um den EU-Gaspreisdeckel dazu, dass auch die Grünen Macron auf EU-Ebene nicht allzu weit entgegenkommen können. Frankreich fordert einen Maximalpreis für Gasimporte in die EU, während Deutschland derartigen Markt eingriffen skeptisch gegenübersteht. So war es dann auch ausgerechnet Wirtschafts-Staatssekretär Sven Giegold (Grüne), der den Brüsseler Betrieb als früherer Europaabgeordneter bestens kennt, der am Donnerstag beim EU-Energieministerrat die deutsche Position verteidigte. „Für uns ist wichtig, dass die Märkte nicht durcheinander kommen, sondern wir stattdessen die Ursachen für die hohen Preise angehen“, sagte Giegold.

Ein gemeinsames Thema haben Deutschland und Frankreich dagegen im „Inflation Reduction Act“ (IRA) der USA gefunden. So zeigten sich Habeck und sein französischer Amtskollegen Bruno Le Maire nach ihrem Treffen in Paris gemeinsam überzeugt, dass das umstrittene Gesetz für die europäische Industrie einen Wettbewerbsnachteil darstelle. Der IRA entspreche nicht den Regeln der Welthandelsorganisation, gab Habeck zu bedenken.

Der „Inflation Reduction Act“, über den auch Scholz und Borne am Freitag sprachen, sieht unter anderem milliardenschwere Anreize für den Ausbau erneuerbarer Energie vor. Das Gesetz soll nicht nur die Inflation senken, sondern auch zu weniger Treibhausgasen in den USA führen.

Der IRA zielt auch darauf ab, die lokale Produktion in den USA zu stärken. Kritiker werfen daher dem US-Präsidenten Joe Biden Protektionismus vor. Zudem gibt es die Befürchtung, dass mit dem „Inflation Reduction Act“ ganze Wertschöpfungsketten von Europa in die USA abwandern könnten.

