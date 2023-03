Frauenministerin Paus im Interview „Wir leben nach wie vor im Patriarchat“

Frau Paus, wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass Sie als Mädchen anders behandelt werden als Jungen?

Schon sehr früh. Ich habe zwei ältere Brüder, und meine Eltern haben mehr oder weniger an dem Tag, an dem ich geboren wurde, gemeinsam eine Maschinenbaufirma gegründet. In diesem klassisch männlich geprägten Umfeld bin ich aufgewachsen. Es gibt Fotos von mir als kleines Mädchen, auf denen ich auf Baggern sitze. Aber wenn wir Kinder auf Messen helfen durften, wollten die Kunden von meinen Brüdern Prospekte, von mir Kaffee und Würstchen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden