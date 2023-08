Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger Der selbsternannte „Robin Hood der Mitte“ – ein rechter Hetzer?

Hubert Aiwanger sitzt in einem kleinen Séparée in der Kantine des bayerischen Landtags. Draußen strahlt die Oktobersonne vom blauen Himmel. Der Chef der Freien Wähler (FW) und Spitzenkandidat verschlingt die Knödelsuppe, jetzt kommen Kässpätzle dran. Er isst so schnell, wie er redet.

Dazwischen teilt er auch mit vollem Mund gegen die CSU aus. Sagt. Man werde ihr und Ministerpräsident Markus Söder die „Arroganz austreiben, den Staat und die Bürger als Beute zu betrachten“. Wenn man erst selbst in der Regierung sei.

Ein paar Tage nach diesem Gespräch im Oktober 2018, die Wahl ist gelaufen, die CSU bei schlappen 37,2 Prozent gelandet, kündigt Markus Söder an, eine Koalition mit den Freien Wählern eingehen zu wollen. Genau genommen muss er, weil er sich gegen ein Experiment mit den Grünen entschieden hat.

Wir werden der CSU die Arroganz austreiben. Hubert Aiwanger, 2018 in einem Gespräch

Hubert Aiwanger, den die CSU lange Jahre verspottete, wird Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Es ist der vorerst letzte erfolgreiche Akt einer steilen Karriere.

Markus Söder (r.), Ministerpräsident von Bayern, verlangte vollständige Aufklärung von seinem Vize. Aus dessen Sicht hat er das mit seinen Erklärungen am Samstagabend getan. © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wichtig ist in diesen Tagen aber auch der Duktus der Worte Aiwangers von 2018, bis weit hinein in populistische Töne, denn dieser Duktus hat sich bis heute nicht verändert. Er war immer schon Teil seines Erfolges und gleichzeitig Anlass für Misstrauen, ob Aiwanger am Ende nicht doch ein Wolf im Schafspelz ist – der Bauerssohn, studierter Landwirt, aus Niederbayern, 2002 bei den Freien Wählern eingetreten.

Er teilt hart aus, ist aber gut im Nehmen. Doch am Wochenende dachten selbst die eigenen Anhänger, jetzt sei es um ihren „Hubsi“, wie Aiwanger von Freund und Feind genannt wird, womöglich geschehen.

Antisemitismus-Vorwürfe

Kurz stand für ihn und die Freien Wähler die Gefahr im Raum, dass eine alte Geschichte ihm die Karriere versauen könnte. Noch ist diese Gefahr nicht gebannt. Sie ist nach Erklärungen Aiwangers aber womöglich kleiner geworden.

Laut eines Berichts der „Süddeutsche Zeitung“ soll Aiwanger als 17-jähriger Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst haben. Im Schuljahr 1987/88 habe das Burkhardt-Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg in Niederbayern an einem Erinnerungswettbewerb „Deutsche Geschichte“ teilgenommen.

Laut SZ habe Aiwanger damals eine Art Preisausschreiben erfunden, mit der Überschrift „Wer ist der größte Vaterlandsverräter“? Bewerber sollen sich „im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch“ melden. Im Flugblatt, das die SZ veröffentlicht hat und das in sozialen Medien geteilt wird, werden zu „gewinnende Preise“ aufgelistet.

Ein lebensgefährlicher Aufenthalt im Massengrab. Aus dem Flugblatt

So heißt es etwa „1. Preis: Ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz“ oder „2. Preis Ein lebensgefährlicher Aufenthalt im Massengrab“… „ein kostenloser Genickschuss“…“eine kostenlose Kopfamputation durch Fallbeil“.

Der Bericht provozierte Reaktionen aller politischer Parteien, die bayerischen Grünen forderten Ministerpräsident Söder auf, Aiwanger zu entlassen, sollten die Vorwürfe stimmen. Auch Söder forderte eine „lückenlose Aufklärung“.

Ich war es. Aiwangers Bruder

Aiwanger selbst meldete sich erst am Samstagabend mit einer ausführlichen, persönlichen Antwort. Er dementierte, das Flugblatt geschrieben zu haben, nannte es „ekelhaft und menschenverachtend“; gab aber zu, dass man Exemplare in seiner Schultasche gefunden habe und er sich vor dem Direktor rechtfertigen musste. Schließlich meldete sich Aiwangers Bruder zu Wort und gestand: „Ich war es.“

Ob Aiwangers Erklärungen ausreichen, um die erregten politischen Gemüter wieder abzukühlen, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass Aiwanger noch nie in einer solchen für ihn bedrohlichen Situation steckte.

Dem Tagesspiegel sagt er: „Ich bin schockiert, mit welchen Methoden hier von gewissen Medien gearbeitet wurde und wird. Hausaufgabenhefte mit kriminalistischen Methoden zu überprüfen und Leute 40 Jahre später damit erledigen zu wollen. Wie sollen da die Schulkinder von heute damit umgehen, wenn sie unter dieser Furcht aufwachsen sollen?“

Hubert Aiwanger bei seiner Rede in Erding auf der Bühne einer Demonstration gegen das Heizungsgesetz der Bundesregierung. © Imago/Stephan Görlich

Aiwangers generell scharfen Worte gegen die CSU haben mit seinem eigenen Werdegang in der Politik zu tun. Er ist groß geworden in einer ländlichen Gemeinde, die später der Stadt Rottenburg an der Laaber angegliedert wird. Die Dorfgemeinschaft, die Familie, die Jagd, der Schützenverein, der Wald und die Landwirtschaft haben ihn sozialisiert.

Er selbst beschrieb das Milieu, das er schätzt, einmal so: „Auch in unserer Familie war es üblich, dass jeder so viel beigetragen hat, wie er konnte und sich keiner mehr genommen hat als er unbedingt brauchte. Ich finde dieses Prinzip richtig. Genauso benötigt auch unsere Gesellschaft wieder mehr gegenseitige Rücksichtnahme.“

Um die Politik der CSU zu korrigieren, müssen wir das Risiko eingehen, als kleinere Partei in die Regierung einzutreten. Hubert Aiwanger

Doch was ihn politisch sozialisierte, waren die Erfahrungen mit der CSU. Manche Beobachter sagen, er wollte selbst etwas werden in der CSU, aber man habe ihn nicht gelassen. Aiwangers Geschichte geht so: Er habe mitansehen müssen, wie sich in seinem Heimatdorf die Leute der CSU, jahrzehntelang an der Macht, persönlich bedient hätten. Details nennt er nicht.

Schon 2018, die Kässpätzel waren alle, der Nachtisch kam, sagt er dem Tagesspiegel, dass ihn das wütend gemacht habe, seine Konsequenz lautete: „Wir müssen die absolute Herrschaft der CSU brechen. Um die Politik zu korrigieren, müssen wir das Risiko eingehen, als kleinere Partei in die Regierung einzutreten.“

Er sieht sich als „Robin Hood der bürgerlichen Mitte“

Aiwanger hat sich umgeschaut und bei den Freien Wählern, wie er erzählte, „vernünftige, verantwortungsvolle und sozial sehr engagierte Leute entdeckt“. Er redet immer viel von „Vernunft“, „Verantwortung“, „Hilfsbereitschaft“. Und davon, dass man selbst die Stimme der Vernünftigen sei. Er sehe sich als „Robin Hood der bürgerlichen Mitte“, sozusagen immer auf der Seite der Aufrechten. Das ist Aiwangers Geschichte, wie er sie selbst sehr gerne erzählt. Und mit der er Erfolg hatte. Bisher.

In seinem eigenen Heimatdorf gewinnen die Freien Wähler 2008 mehr als 47 Prozent der Stimmen – pulverisieren die CSU quasi. Und Aiwanger zieht in den Landtag ein. Dort verhöhnen und verspotten CSU-Abgeordnete ihn wegen seines niederbayerischen Dialekts, das kantige O statt des langen A, sie lachen und rufen „red Deutsch, Du“. Nur Horst Seehofer, damals Ministerpräsident, warnt: „Passt auf den auf.“

47 Prozent der Stimmen gewinnen die Freien Wähler in seinem Heimatort

Aiwanger will aber nicht nur Bayern erobern, sondern bald nach dem Einzug in den Landtag kündigt er an, dass die Freien Wähler 2013 bundesweit antreten sollen. 2011 kommt es zu einem erstaunlichen Treffen. Im Dezember unterstützt der ehemalige Chef des Bundesverbandes der deutschen Industrie (BDI), Hans-Olaf Henkel, Aiwangers bundespolitische Bemühungen.

Es ist ein kurioses Duo, der Mann aus dem Norden und der Niederbayer, ein paar wie Blitz und Donner, zusammengeführt durch sehr großes Selbstbewusstsein und Überzeugung in die eigene Wirkungsmacht.

Gipfeltreffen im Dezember 2012: Hans-Olaf Henkel und Hubert Aiwanger wollen die Freien Wähler bundespolitisch etablieren. Das klappt nicht. Auch wegen der AfD. © imago stock&people

Bei der Bundestagswahl 2009 hatte Aiwanger eigentlich schon Pläne. Aber dann mischte die Piratenpartei die Republik auf. Es war die Zeit von Stuttgart 21, dem Widerstand gegen die Bahnhofspläne, der verhinderten Hamburger Schulreform, Berliner Flugroutengegner und Unterstützer eines Wasservolksentscheids. Viele Bürger waren bereit, sich wenigstens wieder dort einzubringen, wo Politik sie direkt betrifft. Das wollte auch Aiwanger nutzen.

Dann aber kam die AfD, Henkel ließ Aiwanger fallen und flirtete mit Bernd Lucke, Professor für Makroökonomie, Mitgründer der AfD, Euro-Gegner und Eiferer gegen den europäischen Rettungsschirm für Griechenland. Wieder war eine Partei schneller als die Freien Wähler und stieg bundesweit immer steiler empor, gehalten von den vielen Krisen, die die Welt erlebte.

Es gibt nur ihn. Er ist die Freien Wähler. Ehemaliger Weggefährte der Freien Wähler

Intern sah sich Hubert Aiwanger plötzlich mit Kritikern konfrontiert. Zwar waren es wenige, aber sie warfen ihm vor, die „Partei wie ein Alleinherrscher zu führen“. Noch heute sagt ein ehemaliger Weggefährte Aiwangers: „Es gibt nur ihn. Er ist die Freien Wähler.“ Er bestimme den Kurs, offene Debatten gebe es nicht; allerdings insistiere Aiwanger bei Gegenpositionen so lange, „bis der andere aufgibt“.

Aiwanger sei weder cholerisch noch aggressiv. Er werde im Streit nie laut. „Der hört sich das bauernschlau an, aber dann macht er doch, was er will.“

Der Weggefährte sagt auch, dass Aiwanger kein Antisemit sei. Er habe niemals auch nur den Ansatz einer solchen Tendenz erkennen können. Populistisch und ansatzweise ausländerfeindlich sei Aiwanger aber schon. Er komme aus einem sehr konservativen Milieu. Linke oder Grüne spielten keine Rolle. Nur die CSU.

Die Erfahrung…zeigt: Immer, wenn die Zahl der Asylbewerber über 100 000 hinausgeht, führt das zu Spannungen und Unterbringungsproblemen. Hubert Aiwanger, 2014

Tatsächlich hat Aiwanger populistische Positionen immer ausgereizt und womöglich gezielt getestet, wie weit er gehen kann. Populismus, sagt der Duden, sei eine „von Opportunismus geprägte, volksnahe, oft demagogische Politik, die das Ziel hat, durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der Massen... zu gewinnen“.

Im September 2014 forderte Aiwanger eine Obergrenze für Flüchtlinge von 100.000. Später, auf dem Höhepunkt der Flucht von Menschen nach Deutschland und der hitzigen Debatte um Merkels Politik, rühmte er sich dafür, dass er als Erster eine Obergrenze gefordert habe. Wörtlich sagte er: „Die Erfahrung…zeigt: Immer, wenn die Zahl der Asylbewerber über 100.000 hinausgeht, führt das zu Spannungen und Unterbringungsproblemen.“

Während der Pandemie war er Impfgegner

Während der Corona-Pandemie war Aiwanger lange Zeit Impfgegner; sehr zum Verdruss von Markus Söder. Wie viele andere Bürger:innen wollte sich Aiwanger, wie er sagte, nicht vorschreiben lassen, wie er sich selbst zu schützen habe. Es sind diese libertären Einstellungen, die Aiwanger für viele befremdlich machen, die andererseits eine hohe Anziehungskraft auf ein bestimmtes Milieu haben.

Demo gegen die Impfpflicht (Archivbild). Aiwanger ließ sich am Ende doch noch impfen. Einige hatten ihn in die Ecke von Corona-Leugnern verortet, Söder machte sich öffentlich über Aiwangers skeptische Haltung lustig. © picture alliance / Panama Pictures

Im Wahlkampf 2018 war Aiwanger mit sehr klug ausgewählten Themen plötzlich populär. Er forderte die Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren. Noch erfolgreicher war die Kampagne gegen das Straßenausbaubeitragsgesetz. Hinter dem Wortungetüm verbarg sich eine finanzielle Beteiligung der Bürger am Straßenausbau. Aiwanger machte es zum Wahlkampfschlager.

Ähnlich wie in diesem Wahlkampf die Seilbahnbeschneiung. Die Österreicher würden Kunstschnee zulassen, um den Tourismus zu retten, aber in Bayern, schimpfte er in einem Interview, werde immer sogleich die Klimafrage gestellt. Das sei alles Ideologie. Im Landtag kann man gut beobachten, dass er eigentlich nie die Contenance verliert – seine Wortwahl verrät aber den inneren Furor gegenüber dem politischen Gegner. Etwa, wenn er über Wasserstoff doziert: „Das wisst ihr Schlaumeier nicht“, ruft er oder „ihr mit eurem beschränkten Horizont“.

Eine langjährige Beobachterin der Politik in Bayern sagt, Aiwanger habe oft ein besseres Gespür für Themen und Worte als Söder. Der CSU-Chef wiederum registriert das mit Argwohn; noch weniger gefällt ihm, dass Aiwanger längst selbst die Bierzelte allein füllt und wie ein Popstar gefeiert wird.

Er redet frei und ohne Manuskript. Sagt er nur das, von dem er glaubt, dass es die Leute hören wollen – oder sagt er, was er denkt? Jedenfalls sagt er bei einem der Auftritte in Erding vor acht Wochen jenen Satz, für den er scharf kritisiert und von den Grünen als „Brandstifter“ tituliert wurde. Er lautet: „Die schweigende Mehrheit muss sich die Demokratie zurückholen.“ Hubert Aiwanger sieht sich als legitimer Vertreter dieser mutmaßlichen schweigenden Mehrheit. Und inszeniert sich geschickt als Wut-Politiker.

Dem Tagesspiegel sagt er am Samstagabend noch, man werde jetzt gestärkt weiter Wahlkampf machen. Und er werde gegen den „Rufmord“, er meint die SZ, vorgehen. Doch noch ist es nicht vorbei. Nach wie vor gibt es Politiker, wie etwa die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, die seinen Rücktritt fordern, weil er ja die Schriften auch verbreitet habe, die angeblich der Bruder schrieb. Das bestreitet selbst Aiwanger nicht. Ob sein Aufstieg weitergeht oder doch ein Absturz folgt? Es ist ungewiss.