Friedrich Merz und Kai Wegner Die Geschichte einer Entfremdung

Die Geschichte zweier konservativer Kumpels, die längst eine ganz neue Wendung erfahren hat, erlebte am 13. Februar dieses Jahres ihren Höhepunkt. Kai Wegners CDU hatte am Vorabend mit großem prozentualem Vorsprung die Berliner Wiederholungswahl gewonnen und wurde jetzt im Konrad-Adenauer-Haus gefeiert – mit Applaus, Blumen und warmen Worten. Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz, der in der Vergangenheit zweimal von Wegner als potenzieller Kanzlerkandidat der Union unterstützt wurde, gratulierte zum „großen Erfolg“, der Wegner und der Gesamtpartei gehöre, weil im vorangegangen Wahlkampf „eng abgestimmt“ agiert worden sei.