Ganz große Koalition zur Migration? Der Wille ist da, der Weg noch weit

Geht doch! Gerade in diesen Zeiten, da Streit und Polarisierung so übermächtig scheinen, tut es gut, wenn sich Bundesregierung, Opposition und Bundesländer an einen Tisch setzen, um dringende Probleme in Angriff zu nehmen. Allein, dass der Migrationsgipfel im Kanzleramt stattgefunden hat, ist schon wertvoll.