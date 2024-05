Gehsteigbelästigung von Schwangeren Von einer „Provokation“ der AfD will die Ampel sich nicht beirren lassen

Es wird eine ungewohnte Situation sein, am Montag im Bundestag. Der Familienausschuss kommt zusammen, um Sachverständige zur sogenannten Gehsteigbelästigung, also Protestaktionen von Abtreibungsgegnern vor Abtreibungskliniken und Konfliktberatungsstellen, anzuhören. Und als Experte geladen ist ein Mann, gegen dessen Tun sich das geplante Gesetz richtet, ein Mann, den viele im Raum als Gehsteigbelästiger bezeichnen würden: Tomislav Čunović, Anwalt und Geschäftsführer von „40 Days for Life International“.

Die Bewegung wurde einst in den USA gegründet. Zweimal im Jahr, im Frühjahr und Herbst, für jeweils 40 Tage stehen die Anhängerinnen und Anhänger in Deutschland zum Beispiel vor Konfliktberatungsstellen für Schwangere. Sie tragen dann etwa Plakate mit Bildern eines Fötus darauf und Slogans wie „Mein Leben ist in Deiner Hand“. Von friedlichen Gebetswachen spricht die Organisation.

Der implizite Vorwurf an ratsuchende Schwangere, Kindesmörderinnen zu sein, verursacht massiven Schaden. Sprecherin des Bundesverbands Pro Familia

„Der implizite Vorwurf an ratsuchende Schwangere, Kindesmörderinnen zu sein, verursacht massiven Schaden“, sagt hingegen eine Sprecherin des Bundesverbands Pro Familia dem Tagesspiegel. „Die Frauen berichten, dass ihnen dieser Auftritt Angst macht, dass er als Zumutung erlebt wird und der Weg in die Beratungsstelle extrem unangenehm ist.“ Die Sprecherin weiß von jeweils 40-tägigen Aktionen in Frankfurt am Main, Pforzheim, Passau und Kiel. Vor Ort wird öffentlich breit diskutiert und vor Gerichten gestritten. Dazu kommen Einzelaktionen anderer Initiatoren.

Kommission empfiehlt Legalisierung von Abtreibungen Eine von der Ampel eingesetzte Kommission hat Empfehlungen zur Neuregelung einerseits des Themas Abtreibung und andererseits der Themen Eizellspende und Leihmutterschaft vorgestellt. Beim Thema Abtreibung kommen die Expertinnen zu dem Schluss, die derzeitige Rechtslage sei nicht haltbar. Momentan ist ein Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften Woche unter Bedingungen straffrei, aber dennoch rechtswidrig. Die Kommission plädiert aber für Straffreiheit und Rechtmäßigkeit in dieser Frühphase. Der Gesetzgeber müsse sicherstellen, dass jede ungewollt Schwangere zeitnah und barrierefrei in gut erreichbaren Einrichtungen einen Abbruch vornehmen lassen kann. Die Kommission hält auch für möglich, den Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich zu erlauben, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, an dem das ungeborene Kind außerhalb des Mutterleibs überlebensfähig wäre.

Als Sachverständiger benannt wurde Čunović von der AfD-Fraktion. Das sei ein „typischer Versuch der Provokation“, sagt die grüne Frauenpolitikerin Denise Loop dem Tagesspiegel. „Es ist bedauerlich, dass die AfD solche Provokationen bei jeder sich bietenden Gelegenheit nutzt“, sagt Nicole Bauer, Sprecherin der FDP-Fraktion für Frauenpolitik, dem Tagesspiegel.

Und so wollen Ampel und demokratische Opposition sich nicht auf Čunović, sondern auf das geplante Gesetz konzentrieren. Denn bisher ist juristisch umstritten, ob die Aktionen vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt sind.

Interessen der Schwangeren sollen vorgehen

Es gibt viele Einzelfallentscheidungen von Gerichten, bei denen es immer auch darauf ankommt, wie offensiv das Auftreten der Aktivisten ist. Die Interessen der Schwangeren kollidieren mit Meinungs-, Versammlungs- und Religionsfreiheit. Bundesfrauenministerin Lisa Paus (Grüne) will mit einer Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes sicherstellen, dass die Rechte der Schwangeren vorgehen.

Es soll einen 100-Meter-Bannkreis geben, rundherum um Beratungsstellen sowie Kliniken und Praxen, die Abbrüche durchführen – und zwar bußgeldbewehrt. Außerdem soll es künftig eine bessere Statistik zu Abbrüchen geben, damit klarer wird, wo es regional an Praxen und Kliniken fehlt, an die Frauen sich wenden können.

„Für Frauen ist die Beratung Pflicht, wenn sie straffrei einen Abbruch vornehmen lassen müssen. Daraus ergibt sich, dass der Gesetzgeber sicherstellen muss, dass die Beratung störungsfrei in Anspruch genommen werden kann“, sagt die Jura-Professorin Sina Fontana dem Tagesspiegel. Auch sie ist als Sachverständige geladen. Der Gesetzentwurf der Ampel schaffe die gebotene Rechtssicherheit, schreibt sie in ihrer Stellungnahme. Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht der schwangeren Personen überwiege, jedenfalls dann, wenn die Protestformen nicht gänzlich untersagt würden, sondern nur eine Verlegung angeordnet werde.

In der Praxis handelt es sich (...) vor allem um Mahnwachen in zum Glück geringer Fallzahl, die nicht einmal die Tatbestandsmerkmale des vorliegenden Gesetzentwurfs erfüllen dürften. Silvia Breher, familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion

Für „reine Symbolpolitik“ hält die Pläne hingegen Silvia Breher, familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion. „Selbstverständlich muss ein ungehinderter Zugang gewährleistet sein. Der Gang darf für die betroffenen Frauen auch nicht zum Spießrutenlauf werden“, sagt sie dem Tagesspiegel. Vom Gesetzentwurf hält sie trotzdem nichts. „In der Praxis handelt es sich bei der sogenannten Gehsteigbelästigung in Deutschland vor allem um Mahnwachen in zum Glück geringer Fallzahl. Diese Mahnwachen dürften nicht einmal die Tatbestandsmerkmale des vorliegenden Gesetzentwurfs erfüllen“, sagt Breher.

Nach dem Gesetzentwurf untersagt werden soll etwa: das Betreten der Beratungsstelle durch das Bereiten eines Hindernisses absichtlich zu erschweren, Schwangeren die eigene Meinung aufzudrängen, die Schwangeren zu bedrängen oder einzuschüchtern, unwahre Tatsachenbehauptungen zu Schwangerschaft oder Abbruch zu äußern sowie Schwangeren Inhalte zu zeigen, die auf Furcht, Ekel, Scham oder Schuldgefühle abzielen.

Breher glaubt: In der Praxis werde sich durch dieses Gesetz kaum etwas ändern. Im Versammlungsrecht der Länder sei schon heute alles Notwendige geregelt.

Das sehen die Ampel-Vertreterinnen anders. „Uns ist es wichtig, eine gerichtlich unangreifbare Formulierung zum Schutz von Frauen und des Personals zu finden“, sagt die Grüne Loop. „Wir setzen klare Zeichen für die Entscheidungsfreiheit schwangerer Frauen“, sagt die Liberale Bauer.

Ob diese Zeichen Bestand haben, wird am Ende vermutlich von Gerichten entschieden. Denn eines ist das Thema auf jeden Fall: höchst umstritten.