Gerhart Baum zum Ampel-Streit „Wohin soll die FDP denn gehen?“

Herr Baum, soll das „Wirtschaftswende“-Papier der FDP-Spitze einen Bruch mit der Ampel-Koalition einleiten?

Ich sehe das nicht. Die Kräfte in der FDP, die wissen, dass der Erfolg der FDP mit der Ampel-Koalition verbunden ist, sind stärker. Ein Bruch der Ampel-Koalition wäre für die FDP kein Ausweg. Wohin soll die FDP denn bitte gehen? Wo und mit wem kann die FDP mehr durchsetzen als in der Ampel? SPD oder Grüne wären doch an jeder neuen Koalition beteiligt.