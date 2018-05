Das Bundeskanzleramt darf seine Prüfungen zu verschwundenen Akten des verstorbenen Altkanzlers Helmut Kohl weiterhin geheim halten. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat eine Eilklage des Tagesspiegels zurückgewiesen, über den aktuellen Stand der internen Suche nach den Unterlagen informiert zu werden (Beschluss v. 24. Mai 2016, OVG 6 S 13.18).

Zur Begründung hieß es, es fehle an dem für gerichtliche Eilverfahren nötigen öffentlichen Interesse. Es gebe "keine Anhaltpunkte für einen in der Öffentlichkeit geführten Diskurs über zum Bundeskanzleramt gehörende Akten oder Aktenbestände, die sich nicht mehr im Bundeskanzleramt, sondern bei privaten Dritten befinden oder befinden könnten". Der Beschluss ist unanfechtbar. Das Verwaltungsgericht hatte dem Antrag in erster Instanz im Hinblick auf die laufenden Diskussion um das Kohl-Erbe noch stattgegeben.

Medienberichten zufolge hatte Helmut Kohl nach dem Ende seiner Amtszeit hunderte Aktenbände mitgenommen, von denen ein Teil bei der Kohl-Witwe und Erbin Maike Kohl-Richter vermutet wurde. Im Rahmen des Gerichtsverfahrens wurde bekannt, dass im Kanzleramt ein Schreiben Kohl-Richters vorliegt, in dem die Witwe erklärt, über keine amtlichen Dokumente zu verfügen. Auch zum Fall des verstorbenen Altkanzlers Helmut Schmidt führt das Kanzleramt ein Prüfverfahren durch.

Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts befindet sich hier.