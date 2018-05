"Lehrstunde der zwei Weltkriege"

Die Kanzlerin erinnert noch einmal an die deutsche G20-Präsidentscha ft im vergangenen Jahr. Über alle Schwierigkeiten hinweg müsse man miteinander sprechen, das sei ihre Erfahrung. Nur so könne man Herausforderungen bestehen, wie zum Beispiel am Pariser Klimaabkommen weiter festzuhalten.Die USA waren bekanntlich aus dem Klimavertrag wieder ausgestiegen. Es sei so leicht, Frieden zu verlieren, und so schwer, ihn zu erhalten. Das erfahre man seitens der EU gerade in der Ukraine, wo ein bewaffneter Konflikt brodele. Es gelte insgesamt, die multilaterale Weltordnung zu erhalten, das sei eine wichtige Lehre aus zwei furchtbaren Weltkriegen.