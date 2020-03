Gerhard Baum ist FDP-Politiker und war von 1978 bis 1982 Bundesinnenminister.

Es ist eine Gratwanderung. Ein Belastungstest für die Demokratien. Noch nie hat es ein Risikomanagement in dieser Totalität gegeben. Wir erleben eine Serie von Grundrechtseingriffen: Versammlungsfreiheit, Wirtschaftsfreiheit, Religionsfreiheit, Freiheit der Bewegung - und das flächendeckend. Sind Gesundheit und Leben hochrangiger als andere Verfassungsgüter? Im Moment gibt es wohl keine Alternative zu entschiedenem Handeln. Aber das hat Grenzen.

Diese Grenzen überschreitet der ungarische Premier Orban, der das Parlament ausschaltet. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu will der Virenseuche mit den Instrumenten der Terrorismusbekämpfung begegnen. China, das den Überwachungsstaat rigoros aus ausbaut. Hongkong, das Bewegungsprofile aufzeichnet. Das tun wir nicht. Und hoffentlich auch nicht in Zukunft.

An der Verhältnismäßigkeit der Regeln in Bayern sind Zweifel angebracht

Es gibt auch in dieser Situation Grenzen, die einzuhalten sind. Jede Maßnahme muss unbedingt notwendig sein und in ihrer Ausgestaltung verhältnismäßig. Da sind an der bayrischen Regelung - dem generellen Verbot, das Haus, bis auf Ausnahmefälle, zu verlassen - Zweifel angebracht. Grundrechtsschonender und ebenso effektiv ist die Position von Merkel und Laschet, dass man darf das Haus verlassen darf, wenn man bestimmte Regeln beachtet.

Diese schweren Grundrechtseingriffe sind nur zu rechtfertigen, wenn sie zeitlich befristet sind und die Parlamente, die ja handlungsfähig sind, sie entscheiden. Zur Zeit gibt es kursorische Parlamentsentscheidungen ohne gründliche Beratung und Abwägung. Dies muss unverzüglich nachgeholt werden, wie auch in festgelegter Frist eine ordentliche Parlamentsberatung.

Auch das Parlament muss sich durch Anhörung von Gutachtern ein eigenes Bild machen und in gründliche Abwägungsprozesse eintreten. Warum soll das nur die Regierung tun? Hüten wir uns auch vor unbedachten Ermächtigungen in dem zu ändernden Infektionsschutzgesetz.

Es muss beraten werden, wann die wirtschaftlichen Lebensgrundlagen ernsthaft in Gefahr geraten

Es sollten jetzt auch Beratungen darüber stattfinden, wann die Handlungsfähigkeit des Staates und die wirtschaftlichen Lebensgrundlagen ernsthaft in Gefahr geraten. Möglicherweise wird es dann neue, sehr unbequeme Abwägungsprozesse geben müssen.

Wieder stehen wir vor der Situation, dass die neuen Kommunikationstechniken uns Mittel zur Verfügung stellen, die es nie zuvor gegeben hat und die dazu verführen, sie bedenkenlos anzuwenden. Nie zuvor war es möglich durch Handyüberwachung festzustellen, wo sich der Nutzer befindet, wohin er sich bewegt, und das alles zu jeder Zeit. Auch das wird derzeit von der Bundesregierung erwogen.

Es wäre eine fundamentaler Angriff auf die grundgesetzlich verbürgte Privatheit. Zunächst müsste einmal dargelegt werden, ob eine solche Maßnahme unverzichtbar notwendig ist und - wenn überhaupt - müsste sie zeitlich befristet und unter strengen Konditionen stattfinden. Eine Notwendigkeit sehe ich zur Zeit aber nicht. Und selbst dann heiligt der gute Zweck nicht jedes Mittel.

Grundrechte dürfen nicht in ihrem Wesensgehalt verletzt werden

Eine Horrorvorstellung wäre auch, wenn der Staat durch entsprechende Netzverbindungen am Körper, beispielsweise mit einem Armband, Körpertemperatur und anderer Daten kontrollieren würde. Die Überwacher wüssten dann mehr und früher über die Krankheiten der Bürger als diese selbst.

Es geht um fundamentale Grundrechte. Eine Änderung unserer Verfassung ist nicht geboten. Aber es muss auch darauf geachtet werden, dass ein Grundrecht nicht in seinem

Wesensgehalt verletzt wird. Das schließt das Grundgesetz aus,

Es verbietet sich auch, unser föderalistisches System bei dieser Gelegenheit in Frage zu stellen. Koordinierung ist das Gebot der Stunde. Länder und Kommunen haben ihre Verantwortung übernommen. Das ist der wirksamste Weg.