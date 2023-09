Grünen-Politiker über den Fall Aiwanger „Die Gerüchte gab es schon lange“

Herr Grundl, wie Hubert Aiwanger und sein Bruder Helmut haben Sie das Burkhart-Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg besucht, allerdings wenige Jahre früher. Welcher Geist wehte in den 80er Jahren in dieser Schule?

Die Lehrerschaft war ambivalent. Es gab noch alte Pädagogen, die den Zweiten Weltkrieg selbst erlebt hatten und damit nicht abschließen konnten. Im Erdkundeunterricht wurden einem dann schon mal die Grenzen von 1939 gezeigt. Das war aber die Minderheit.