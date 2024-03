Grüner Hofreiter zur Taurus-Abstimmung „Eine destabilisierte deutsche Regierung würde die Existenz der Ukraine gefährden“

Herr Hofreiter, obwohl Sie seit Wochen für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine werben, wollen Sie am Donnerstag gegen einen entsprechenden Antrag der Union stimmen. Ist Ihnen die Existenz der Ampel wichtiger als die der Ukraine?

In Zeiten, in denen Russland uns mit hybrider Kriegsführung unter Druck setzt, brauchen wir Geschlossenheit. Wir brauchen eine stabile Regierung, deshalb habe ich mich entschieden, nicht für den Antrag der Opposition zu entscheiden. Eine destabilisierte deutsche Regierung würde die Existenz der Ukraine noch stärker gefährden.