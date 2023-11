Habecks Israel-Rede Die Rückkehr des Kommunikators

Wenn Robert Habeck etwas wirklich ernst ist, erkennt man das an seiner Kleidung. Zu besonderen Anlässen trägt er Krawatte, seit er vor zwei Jahren Bundesminister wurde. An diesem Mittwoch ist sie schwarz. Habeck trägt sie in dem Video, das das Wirtschaftsministerium am Mittwochabend veröffentlichte, und das seitdem auf der Plattform X, vormals Twitter, sechs Millionen Aufrufe hat, auf Youtube beinahe 80.000-mal angesehen wurde, auf Instagram über 46.000 Likes hat.

Habeck hält eine Rede, die man so von noch keinem Regierungspolitiker in Deutschland erlebt hat, vor allem nicht in diesem Format, das vor allem für soziale Medien gemacht ist. Zehn Minuten lang wendet er sich an die Bevölkerung und warnt, vier Wochen nach dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel, vor wachsendem Antisemitismus in Deutschland – bei Islamisten, bei Rechtsextremen, aber auch „in Teilen der politischen Linken“. Er ist bemerkenswert klar. Dabei schont der Grünen-Politiker auch nicht die eigene Klientel: „Antikolonialismus darf nicht zu Antisemitismus führen“, sagt er.

Habeck nimmt auch die Muslime in Deutschland in die Pflicht. Sie hätten zu Recht einen Anspruch auf Schutz vor rechtsextremer Gewalt. „Und das Gleiche müssen sie jetzt einlösen, wenn Jüdinnen und Juden angegriffen werden.“ Am Ende sagt Habeck: „Das Existenzrecht Israels darf nicht relativiert werden. Die Sicherheit Israels ist unsere Verpflichtung. Deutschland weiß das.“

Rückkehr des Hoffnungsträgers

Es ist die Rückkehr des Kommunikators Habecks. Schon zu Beginn des Ukraine-Krieges war es Robert Habeck, der den richtigen Ton in der Ampel traf. Seine Empathie, gepaart mit dem politischen Mut, alte Grundsätze der deutschen Politik über Bord zu werfen – damals waren es Waffenlieferungen im großen Stil – brachten Habeck viel Lob und den Grünen blendende Umfrageergebnisse. Daraus sprach auch eine Sehnsucht der Bevölkerung nach einem Politiker, der anders auftritt als früher Angela Merkel und heute Olaf Scholz.

Am Tag darauf wird Habeck mit parteiübergreifendem Lob überhäuft: „Starke Rede“, schreibt Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig auf der Plattform X, Ex-CDU-Chef Armin Laschet kommentiert: „Das ist die erforderliche, argumentativ stark und gut begründete innen- und außenpolitische Haltung Deutschlands, die weit über alle Parteigrenzen hinweg gehört und unterstützt werden muss.“ Selbst der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, reagiert: „Mut, ein moralischer Kompass und Klarheit bedeuten Führung“, sagte er dem Tagesspiegel. „Danke für die richtigen Worte zur richtigen Zeit“, sagte Prosor.

Es ist die alte Habeck-Euphorie, die nun wieder aufflammt. Dabei liegen hinter Habeck schwere Monate. Erst floppte die Gas-Umlage aus seinem Haus, dann wurde sein Heizungsgesetz geleakt und in der Öffentlichkeit demontiert, und dann verlor er auch noch seinen wichtigsten Staatssekretär, der über die sogenannte Trauzeugen-Affäre stolperte. Habecks Beliebtheitswerte sanken, zuletzt lag er hinter Kanzler Scholz (SPD) und Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU). Ihn sich als Kanzlerkandidaten vorzustellen, wurde schwieriger.

Über den Sommer mied er die Presse, ging nicht in Talkshows. Seine Parteifreundin und Kabinettskollegin, Familienministerin Lisa Paus, düpierte ihn öffentlich, als sie das Wachstumschancengesetz aus dem Haus von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) blockierte, obwohl Habeck bereits zugestimmt hatte.

Wollte Habeck sich profilieren?

Und nun? In Habecks Umfeld dementiert man am Donnerstag jeden Verdacht, der Minister habe sich mit seiner Rede profilieren wollen. Tatsächlich wendet sich Habeck in seiner Rolle als Vizekanzler regelmäßig mit Videos an die Öffentlichkeit, die über sein Themengebiet als Wirtschaftsminister hinausgehen. In der vergangenen Woche zur Migrationspolitik, am 3. Oktober mit seinen Gedanken zur deutschen Einheit.

Mit dieser Rede aber gelang Habeck etwas Besonderes. Er schaffte es, eine Leerstelle zu füllen, die ihm vor allem Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, aber auch Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock ließen. Vor allem Baerbock wirkte zuletzt glücklos mit ihrer Israelpolitik. Deutschland enthielt sich bei einer UN-Resolution, die viele als verharmlosend gegenüber der Hamas empfanden. Kritiker fanden, die Bundesregierung hätte dagegenstimmen müssen. Es gebe nicht die eine Wahrheit, verteidigte sich Baerbock im ZDF-Interview fast zeitgleich zur Veröffentlichung der Habeck-Rede. Sie klang gänzlich anders als Habeck, der diese „Ja, aber“-Argumentation kritisierte.

Robert Habeck: früher Hoffnungsträger – und nun? © picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka

Wie schon bei der Ukraine, die er ein Jahr vor Kriegsbeginn besuchte, fühlt sich Habeck auch Israel besonders verbunden. Zweimal hat er das Land als Politiker besucht. Im vergangenen Jahr nutzte er eine Energiekonferenz in Jordanien für einen Antrittsbesuch im Nachbarland. Er traf unter anderem den damaligen israelischen Premierminister Naftali Bennett, besuchte die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und fuhr auch nach Ramallah. „Ich verstehe den Schmerz auf beiden Seiten“, schrieb er damals auf Instagram.

Noch prägender erlebte Habeck seinen ersten Besuch an der Levante. 2019, damals noch als Parteivorsitzender der Grünen, reiste er mit den beiden Außenpolitikern Omid Nouripour und Sergej Lagodinsky für mehrere Tage nach Israel und fuhr auch an die Grenze des Gazastreifens nach Sderot – eben jenen Ort, an dem die Hamas-Terroristen am 7. Oktober von Pick-ups herab mit Maschinengewehren willkürlich Zivilisten erschossen. Hunderte Raketen wurden auf Sderot abgefeuert, das seitdem einer Geisterstadt gleicht.

Habeck benennt auch das Leid der Zivilisten in Gaza

Habeck blickt ernst in die Kamera, er sagt, die öffentliche Debatte sei „aufgeheizt, mitunter verworren“. Er wolle helfen, sie zu entwirren. Es klingt nach dem alten Habeck. Für die Texte seiner Reden hat er Unterstützung. Im Ministerium hat er eine ganze Reihe enger Vertrauter, mit denen er schon lange zusammenarbeitet und die Ton und Gedankenwelt des Ministers verinnerlicht haben. Doch der frühere Schriftsteller bringt sich offenbar auch immer selbst in die Arbeit am Manuskript ein. Die Arbeit an dieser Rede zog sich wohl über mehrere Tage. Nach vielen Gesprächen mit jüdischen Freunden habe er sich über das Wochenende Gedanken gemacht, wie er die komplizierte Lage einordnen und erklären könne, heißt es aus Habecks Umfeld.

Genauso klar, wie Habeck sich zu Israels Sicherheit als Staatsräson bekennt, verurteilt er die fehlende Solidarität mit Israel in Deutschland, die „rasch brüchig“ werde. Er redet aber auch über die Zivilisten in Gaza. „Der Tod und das Leid, das jetzt über die Menschen im Gaza-Streifen kommt, sind schlimm“, sagt er. Die Bundesregierung mache Israel immer wieder deutlich, wie wichtig der Schutz der Zivilbevölkerung sei. An die Hamas würden solche Forderungen natürlich nicht gestellt. Wie auch, schließlich ist sie eine Terrororganisation.

Habeck bringt sich und die Grünen mit dieser Rede ein Stück weit aus der Nische. Wer würde ihn in diesem Moment mit Fridays for Future in Verbindung bringen, die zwischenzeitlich als eine Art Vorfeldorganisation der Grünen galten? Deren Gründerin Greta Thunberg hatte sich bislang nur einseitig propalästinensisch geäußert.

Habeck blickt derzeit mit Sorge auf das gesellschaftliche Klima in Deutschland. „Wir stehen noch vor den größten Herausforderungen“, sagt ein enger Vertrauter Habecks. Mit großer Sorge blickt man dort vor allem auf den nahenden Beginn einer israelischen Bodenoffenisve im Gazastreifen sowie den Besuch des türkischen Präsidenten in Deutschland Mitte November. Offen spricht es niemand aus, doch die Angst vor einem Anschlag oder steigender Gewalt hierzulande ist nicht nur bei Habeck groß.

Das Land, so der Eindruck vieler im politischen Berlin, sei verunsichert. Wirtschaftlich angeschlagen, militärisch gefordert, gesellschaftlich zerrissen. Für einen wie Robert Habeck könnte das auch eine Chance sein.