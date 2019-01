Unbekannte Hacker haben Medienberichten zufolge persönliche Daten und Dokumente von hunderten deutschen Politikern, anderen Prominenten und Journalisten im Internet veröffentlicht. Wie das RBB Inforadio und die "Bild"-Zeitung am Freitag berichteten, waren auch private Chats und Kreditkarteninformationen einsehbar.

Wer für den Hack verantwortlich ist und mit welcher Absicht die Daten verbreitet wurden, ist demnach noch unklar. Betroffen seien, mit Ausnahme der AfD, alle Parteien im Bundestag: CDU/CSU, SPD, Grüne, Linke und die FDP.

Veröffentlicht wurden dem Bericht zufolge vor allem Kontaktdaten wie Handynummern und Adressen von Politikern aus dem Bundestag und zum Teil auch aus der Landespolitik.

Auch sehr persönliche Daten sowie parteiinterne Dokumente seien ins Internet gestellt worden. Ein System bei der Auswahl der veröffentlichten Daten und Informationen sei dabei nicht zu erkennen.

Die Dokumente sind laut dem RBB zum Teil mehrere Jahre alt. Politisch brisante Dokumente fanden sich demnach im Zuge einer ersten Durchsicht nicht.

Veröffentlicht als Adventskalender auf Twitter

Laut dem Bericht wurden die Links zu den Leaks bereits vor Weihnachten auf einer Art Adventskalender auf einem Twitter-Account veröffentlicht. Dessen Inhaber beschreibe sich selbst mit Begriffen wie "Security Researching", Künstler, Satire und Ironie.

Auf dem Account würden seit Sommer 2017 immer wieder persönliche Daten von mehr oder minder prominenten Personen veröffentlicht. Der Account gehöre zu einer Internet-Plattform, der Betreiber soll sich in Hamburg befinden. Der Account hat inzwischen mehr als 17.000 Follower.

Barley: Urheber wollen Vertrauen in Demokratie beschädigen

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Helge Lindh hat am Donnerstag von dem mutmaßlichen Hacker-Angriff auf ihn und andere Politiker erfahren. Er sei darüber informiert worden, Details kenne er aber noch nicht, sagte Lindh am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem sei nicht klar, ob und was von den über ihn verbreiteten Daten echt und neu sei, da er bereits Anfang 2018 Opfer eines Hacker-Angriffs geworden sei. Alles weitere werde nun geprüft, sagte der Abgeordnete aus Wuppertal.

Unter den Opfern des Hackerangriffs sind der "Bild"-Zeitung zufolge auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die Moderatoren Jan Böhmermann und Christian Ehring, Bands und Künstler wie der Deutsch-Rapper Materia und die Band K.I.Z, sowie Journalisten von ARD und ZDF.

Nach Einschätzung von Justizministerin Katarina Barley (SPD) ist die Veröffentlichung sensibler Daten ein „schwerwiegender Angriff“. „Die Urheber wollen Vertrauen in unsere Demokratie und ihre Institutionen beschädigen“, erklärte Barley am Freitag. Die Täter müssten rasch ermittelt und ihre möglicherweise politischen Motive aufgeklärt werden. „Kriminelle und ihre Hintermänner dürfen keine Debatten in unserem Land bestimmen“, mahnte Barley. (Tsp, AFP)