Harvard-Politikprofessor Ziblatt alarmiert „Man darf nicht darauf vertrauen, dass die AfD sich von selbst erledigt“

Herr Ziblatt, in Deutschland sinkt das Vertrauen in das politische System. In Umfragen liegt die AfD auf dem zweiten Platz hinter der Union. Müssen wir uns Sorgen um unsere Demokratie machen?

Ja, es besteht Anlass zur Sorge. Ich habe zwar hohes Vertrauen in das politische System Deutschlands. Im weltweiten Vergleich ist die deutsche Demokratie sehr robust, sehr widerstandsfähig. Es gibt starke Parteien, starke Institutionen und eine starke demokratische Tradition. Aber der Zuwachs der AfD in den Umfragen ist ein Problem. Und man darf nicht darauf vertrauen, dass es sich von allein erledigt.