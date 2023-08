Hat sich der Bund bei sich selbst verschuldet? Massive Kritik des Rechnungshofs an Ampel-Aktion

Hat sich die Ampel-Koalition im Herbst vorigen Jahres ein Beispiel genommen am berühmten Baron von Münchhausen? Der hat sich bekanntlich am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen. Wer den aktuellen Bericht des Bundesrechnungshofes zur Finanzierung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) liest, fühlt sich jedenfalls ein wenig an die Geschichte des Barons erinnert.