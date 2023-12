In der Wahlkampfecke Die Ampel und ihr Ringen um eine Lösung

Das Klima muss jetzt für Robert Habeck hinten anstehen. Zumindest die Klimakonferenz. Der Vizekanzler und Wirtschaftsminister wird im engsten Kreis der Ampel gebraucht, denn es steht eine Menge auf dem Spiel. Das tut es beim Klima auch, aber möglicherweise wird er in Berlin mehr ums Klima kämpfen müssen als in Dubai.

Mehr als zwei Wochen ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt her, das sämtliche Haushaltspläne der Bundesregierung ins Wanken gebracht hat. Und seitdem herrscht vor allem eines: Verunsicherung. Viele Menschen, aber auch Unternehmen wissen nicht so recht, wie die Ampel das fehlende Geld aufbringen soll und wofür.

Der Kanzler hat sich zwar einmal vor dem Parlament erklärt, aber wirklich aufgeklärt hat er nicht. Zwar hat er betont, was alles nicht geht, aber wie es gehen soll, weiß bis zur Stunde niemand so recht. Und falls doch, behalten SPD, Grüne und FDP das geschickt für sich.

Abendlage Newsletter Die wichtigsten Nachrichten des Tages — abends direkt in Ihr E-Mail-Postfach. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Immerhin, sie reden noch miteinander und nicht nur übereinander. Denn diesen Eindruck kann man gewinnen. Keiner weicht von seinen Forderungen und seinen erklärten roten Linien zurück. Das ist nicht unnormal in Verhandlungen, weil es die Preise hochtreibt. Nur ist das ganze kein Spiel. Die Menschen haben ein Recht, zu wissen, und die Ampel die Pflicht zu erklären, wie es im nächsten Jahr weitergehen soll.

Kanzler Olaf Scholz, Vize Habeck und FDP-Chef Christian Lindner ringen höchstselbst um die Ampellinie. Kommt es da in diesen Tagen zu keinem Ergebnis, könnte ein Ende der Ampel so wahrscheinlich sein wie nie zuvor.

Christian Tretbar ist Chefredakteur des Tagesspiegels. Er hält ein vorzeitiges Ende der Ampel nicht für ausgeschlossen.

In Wahrheit werden sich alle bewegen müssen. Ganz ohne neue Schulden wird Deutschland seine massiven Herausforderungen vor allem in der Transformation der Industrie nicht schaffen. Die Digitalisierung muss in Deutschland vorankommen, wenn hier nicht der Anschluss komplett verpasst werden soll. Es wird aber auch so sein müssen, dass man sich sämtliche Klimasubventionen anschaut; und die Sozialleistungen werden genauso wenig tabu sein können.

Unklare Lage. Wie geht es weiter mit der Ampel und dem Haushalt? © dpa/Kay Nietfeld

Das Gute in der Situation ist, dass alle gezwungen sind, klar zu priorisieren. Zu überlegen, was wirklich wichtig ist. Das hilft auch beim Blick auf die Sozialleistungen. Ist eine Erhöhung des Bürgergelds wirklich entscheidend? Ist die Kindergrundsicherung tatsächlich das, was Familien und Kindern hilft? Was bedeutet sozial eigentlich? Sind das nur Transferleistungen? Oder sind es nicht doch eher funktionierende Schulen, gut ausgestattete Kitas, Unterstützung für Alleinerziehende?

Und dann: Es wird wohl auch nicht ohne das Mitwirken des oberen Drittels der Bevölkerung gehen. Das könnte Steuererhöhungen bedeuten. Was dann zu vermitteln ist, wenn das Geld in Zukunftsprojekte fließt.

Das ist wahrscheinlich gar nicht so schwer, wenn alle Beteiligten wollen. Genau da liegt der kritische Punkt: Vielleicht wollen ja gar nicht alle. Derzeit hat man den Eindruck, dass sich alle schon eingerichtet haben in ihren Wahlkampfecken.

Keine Sozialkürzungen will die SPD, keine Abstriche beim Klima wollen die Grünen, und die FDP reitet mit der Fahne der Schuldenbremse in eine noch gar nicht ausgerufene Schlacht.

Vor allem die Liberalen haben da vermeintlich die beste Ausgangslage. Warum? Bei ihnen ist die Sache einfacher, für die FDP geht es ums parlamentarische Überleben, um den Wiedereinzug in den Bundestag. Dafür inszeniert sie sich als Retterin der Schuldenbremse, die Botschaft versteht jeder. Vor allem jeder aus ihrer Klientel.

Aber auch die anderen könnten einen Wahlkampf führen, in dem die Unterschiede der Parteien so deutlich wie selten zuvor zutage treten. Mit diesem positiven Nebeneffekt: Die CDU würde gezwungen, sich programmatisch zu bekennen.

Das wiederum fürchtet die Union. Und so ist sie womöglich dann doch bereit, Olaf Scholz als großer Juniorpartner beizuspringen. Und die FDP? Die könnte sich erholen, in der Opposition. Nur die Grünen wären echte Verlierer. Und wer von ihnen will schon Verlierer sein? Das erklärt, warum Robert Habeck nicht nach Dubai geflogen ist.