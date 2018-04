Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben am Sonntag drei Palästinenser an der Grenze zum Gazastreifen erschossen. Zwei der mutmaßlichen Islamisten seien getötet worden, nachdem sie den Sperrzaun durchbrochen und Sprengsätze in Richtung der israelischen Soldaten geschleudert hätten, meldeten die Streitkräfte. Kurz zuvor sei ein anderer Mann bei einem versuchten Grenzübertritt erschossen worden. Ein Vierter sei verletzt und festgenommen worden.

Seit Wochen kommt es an der schwer gesicherten Grenze immer wieder zu Protesten und Zusammenstößen. So hatten am Freitag Hunderte von Menschen im Norden des Gazastreifens versucht, auf israelisches Gebiet vorzudringen.

Mehr zum Thema Boykott einer Preisverleihung Verbale Attacken aus Israel gegen jüdische Schauspielerin Natalie Portman

Seit Ende März sind 49 Palästinenser bei Massenprotesten getötet worden, mehr als 7000 wurden verletzt. Auslöser ist der 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung, den die Palästinenser als Katastrophe ansehen. Die israelische Armee erklärt, sie schieße nur scharf, wenn eine Gefahr anders nicht abzuwenden sei. (dpa)