Israels „Iron Dome“ zeigt, was er kann Wie funktioniert der Raketenschild, den auch Deutschland erhält?

Zum ersten Mal hat der Iran Israel direkt mit Drohnen und Raketen angegriffen. Von den hunderten abgefeuerten Geschossen konnten jedoch nach israelischen Angaben in der Nacht auf Sonntag „99 Prozent“ abgefangen werden. US-Präsident Joe Biden lobte die „bemerkenswerte Verteidigungsfähigkeit“ Israels. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich im fernen China „beeindruckt“ von den „Luftverteidigungsmöglichkeiten“. Er dürfte sich auch bestätigt gesehen haben, dass Deutschland vergangenes Jahr einen Kaufvertrag für das israelische System unterzeichnet hat.

1 Seit wann existiert der „Iron Dome“?

Der israelische Raketenabwehrschirm namens Iron Dome, was sich mit „eiserner Kuppel“ übersetzen lässt, schützt Israel seit 2011 gegen Raketenangriffe. Die erste Batterie des Systems wurde damals nahe der Großstadt Beerscheba in der Negev-Wüste installiert. Die israelische Regierung hatte zuvor nach dem Libanonkrieg 2006 zunächst auf eigene Faust mit der Entwicklung des Systems begonnen. Der jüdische Staat legt schon seit seiner Gründung viel Wert darauf, sich vor Angriffen zu schützen – und lässt sich das jedes Jahr Milliarden kosten. Stolz ist das Land nicht zuletzt auf dieses ausgeklügelte Raketenabwehrsystem. Der „Iron Dome“ ist eigentlich nur der Name eines Teils davon. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist man aber dazu übergangen, damit das ganze System zur Bekämpfung von Bedrohungen aus der Luft zu meinen.

2 Aus welchen Komponenten besteht der Raketenschild?

Er ist mehrstufig und besteht aus drei Komponenten. Zum einen gibt es den mobilen, bodengestützten „Iron Dome“. Dabei handelt es sich um eine Abfangvorrichtung, die in erster Linie Mörsergeschosse und Kurzstreckenraketen unschädlich machen soll. Sie kommt zum Einsatz, wenn zum Beispiel die islamistische Hamas vom Gazastreifen aus Israel attackiert.

Das ist seit Jahren immer wieder der Fall, zuletzt besonders massiv am 7. Oktober und in der Folgezeit. Die Terrorgruppe setzte dabei immer auf eine große Zahl gleichzeitig abgefeuerter Geschosse, um den Iron Dome gewissermaßen zu umgehen. Denn nicht überall im Land gibt es Gefechtsbatterien. Meist sind sie so stationiert, dass sie dichtbesiedelte Bevölkerungszentren schützen sollen.

Ergänzt wird die „Eiserne Kuppel“ zum anderen seit 2017 von „Davids Schleuder“, einem Waffensystem, das vor allem Raketen mit einer mittleren Reichweite von 70 bis 300 Kilometern abwehren soll. Es wurde vornehmlich als Antwort auf die Bedrohung durch die Hisbollah im Libanon entwickelt. Der Teil des Abwehrsystems, das Deutschland wegen einer möglichen Bedrohung durch Russland im vergangenen Jahr gekauft hat, ist bekannt unter dem Namen „Arrow 3“. Es dient der Verteidigung vor Angriffen durch Mittelstreckenraketen größerer Reichweite.

3 Was kann „Arrow 3“?

Entwickelt wurde das System vom israelischen Unternehmen Israeli Aerospace Industries in Kooperation mit Boeing. Die USA finanzierten das Projekt mit. Von Anfang an war das Arrow-System in erster Linie als effektive Abwehr von Angriffen aus dem Iran gedacht - die Führung in Teheran hat auch in der Vergangenheit immer wieder damit gedroht, das „zionistische Gebilde“, gemeint ist Israel, von der Landkarte zu tilgen. Weil der Iran offenbar mit dem Ziel eines Atombombenbaus Uran anreichert und auch über ballistische Raketen verfügt, ist „Arrow 3“ darauf gemünzt. Es kann nach Angaben der Entwickler und Hersteller Ziele bis in einer Höhe von 100 Kilometern treffen und ausschalten – also auch oberhalb der Atmosphäre.

Drei Bestandteile machen das System aus: ein mobiles Kontrollsystem, eine Radaranlage und die Raketen. Ziel ist es, das feindliche Geschoss durch einen direkten Treffer möglichst komplett unschädlich zu machen, also den gegnerischen Gefechtskopf zu vernichten.

4 Wann bekommt Deutschland das System?

Auch für Deutschland und die Bundeswehr war die Möglichkeit von besonderem Interesse, ballistische Raketen in der „oberen Abfangschicht“ in mehr als 35 Kilometern Höhe oder außerhalb der Erdatmosphäre abfangen zu können. Über diese militärische Fähigkeit verfügt die Bundeswehr bisher gar nicht - gerade wegen der neuen Bedrohungslage in Bezug auf Russland ein von der Bundesregierung ausgemachtes Risiko. Um „die Fähigkeitslücke in der territorialen Flugkörperabwehr schnellstmöglich zu schließen“, wie es im vergangenen Sommer in der entsprechenden Vorlage hieß, gab der Haushaltsausschuss des Bundestages insgesamt vier Milliarden Euro für den Kauf frei,

Führungsgefechtsstand, Radargeräte, Startvorrichtungen und die entsprechenden Lenkflugkörper sollen im Rahmen einer sogenannten „Anfangsbefähigung“ im vierten Quartal nächsten Jahres teilweise einsatzbereit sein. Die „Endbefähigung“, wie es im Beamtenjargon heißt, ist für das Jahr 2030 vorgesehen.

5 Wo entsteht der deutsche Raketenschild?

Am Standort Schönewalde/Holzdorf, der teilweise in Brandenburg und teilweise in Sachsen-Anhalt liegt, laufen bereits seit längerer Zeit die Vorbereitungen. Grund für diese Standortentscheidung war, dass sich dort bereits eine unterirdische Einsatzführungszentrale befindet, in der über ein Netzwerk von Radargeräten der Luftraum über Deutschland überwacht wird.

Im Ernstfall kommt von dort der Befehl, Abfangjäger aufsteigen oder in Zukunft auch Abwehrraketen starten zu lassen. Das „Control and Reporting Centre“ ist zudem direkt mit der Nato verbunden.