„Jahrelanger Sport macht sich bemerkbar“ Wie Ex-RAF-Frau Klette in der Justiz eingeschätzt wird

Innerhalb der Justiz Niedersachsens wird über die Haftbedingungen der mutmaßlichen Ex-RAF Frau Daniela Klette konferiert – noch aber gelten verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Klette befindet sich seit Ende Februar in der Justizvollzugsanstalt Vechta in Untersuchungshaft – Hintergrund ist, dass die meisten der Taten, die Klette vorgeworfen werden, in Niedersachsen verübt wurden.