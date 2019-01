Es ist fast zu einer Gesetzmäßigkeit geworden: Der Jahresbericht des Wehrbeauftragten zeichnet erneut ein düsteres Bild der Bundeswehr. Der Bericht, der dem Tagesspiegel vorliegt, bezeichnet die materielle Lage als "mangelhaft". Hinzu kommt eine wachsende Personalnot: Es gebe es immer weniger Bewerber, die Armee wird älter. Die Stimmung unter den Soldaten sei angespannt, viele klagen demnach über zu viel Bürokratie und Chaos bei den Zuständigkeiten. Alarmierend ist die wachsende Zahl der "meldepflichtigen Ereignisse" im Zusammenhang mit sexueller Belästigung. Die Vorfälle haben sich deutlich erhöht und sind um 23 Prozent auf 288 gestiegen.

Verschiedene Formen von sexueller Belästigung

Häufig handele es sich dabei um unsittliche Berührungen zum Beispiel des Gesäßes oder der Brüste von Soldatinnen. Eine sexuelle Belästigung könne auch vorliegen, wenn jemand Bilder und Videos mit sexuellem Inhalt in privaten WhatsApp-Gruppe teile. In dem Bericht wird auch ein Vorfall geschildert, bei dem ein Gefreiter als Gegenleistung für eine Mitfahrgelegenheit Oralsex von einer minderjährigen Soldatin verlangte. Die gestiegenen Fallzahlen lassen sich dem Bericht zufolge eventuell dadurch erklären, dass das Bewusstsein für sexuelle Belästigung im Zuge der MeToo-Debatte gestiegen ist. Auch hätten die Vorfälle in Pfullendorf zur Sensibilisierung beigetragen.

Die gemeldeten Fälle im Bereich Rechtsextremismus sind leicht auf 170 gestiegen (2017: 167 Fälle). So wurde zum Beispiel gegen zehn Offiziere wegen des Verdachts der Verbreitung rechtsextremistischer Inhalte in verschiedenen WhatsApp-Gruppen ermittelt. In den Unterhaltungen ging es unter anderem um Zitate von Adolf Hitler und die Diffamierung von Juden. Sieben Offizieren wurde die Ausübung des Dienstes untersagt. Die weiteren Ermittlungen wurden an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Im weniger bewerben sich bei der Bundeswehr

Eine der größten Baustellen ist die Personalgewinnung. Bis 2025 soll die Truppe auf 198.500 Soldaten anwachsen, derzeit sind es 181.000. Im vergangenen Jahr konnte die Truppe zwar einen Zuwachs von 4000 Soldaten verzeichnen. Doch das ist größtenteils auf die Verlängerung bestehender Verträge zurückzuführen. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Bewerber seit Jahren kontinuierlich.

Ähnlich schlecht sieht es bei dem Material aus: Ein Großteil der U-Boote ist dem Bericht zufolge defekt, weniger als die Hälfte der Eurofighter und Tornados sind flugfähig. Das führe zu Frustration und Kündigungen, etwa bei Kampfpiloten, da diese nicht ausreichend trainieren könnten.

Selbst die Grundausstattung vieler Soldaten mit Kleidung, Schutzwesten oder Helmen ist dem Bericht zufolge unzureichend. Das liege auch am unübersichtlichen und langwierigen Antragsverfahren. So kann die Bestellung einer einfachen Fliegeruniform bis zu drei Monate dauern.

Der Wehrbeauftragte fordert deshalb ein Sofortprogramm für persönliche Ausrüstungsgegenstände. "Das würde bei den Soldaten den Eindruck verstärken, dass die Trendwenden wirklich begonnen haben und nicht nur auf dem Papier stehen", heißt es in dem Bericht. Nach jahrelangen Sparmaßnahmen hatte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) Anfang 2016 eine "Trendwende" angekündigt. Mit einem milliardenschwerem Reformprogramm sollte die Truppe wieder auf Vordermann gebracht werden. Die Investitionen zeigen aber offenbar nicht die gewünschte Wirkung.

Verteidigungsministerin ist unter Druck

Der Bericht kommt für Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zur Unzeit. Die CDU-Politikerin steht aufgrund des schlechten Zustands der Flotte, der Berateraffäre und dem Gorch-Fock-Debakel unter Druck. Die Affäre um Beraterverträge erhielt jüngst neue Aufmerksamkeit. Die Opposition forderte einen Untersuchungsausschuss, Union und SPD lehnten diesen aus formalen Gründen ab. Es geht um Verträge in Millionenhöhe, Verdacht auf Rechtsbruch und Hinweise auf Vetternwirtschaft im Verteidigungsministerium.

Auch das Debakel um das Schulschiff "Gorch Fock" ist Teil des Berichts. Für die Reparatur wurden anfangs zehn Millionen Euro veranschlagt, mittlerweile sind die Kosten explodiert und werden mit 135 Millionen Euro angegeben. "Hat hier jeder alles richtig gemacht? Wenn das der Fall ist, müssen die Regeln, die zu solchen Ergebnissen führen, dringend einmal überprüft werden", heißt es in dem 120-seitigen Bericht.