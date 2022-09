„Jeder hat Angst“ Sieben junge Russen berichten, wie sich die Stimmung verändert

Am Mittwochmorgen, kurz nach der Fernsehansprache Wladimir Putins, gerieten viele Russen in Panik. Aufgrund der vom Präsidenten angekündigten Teilmobilmachung stieg sowohl die Nachfrage nach Tickets für visafreie Länder als auch die Google-Suche nach „Wehrdienstverweigerung“ sprunghaft an.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden