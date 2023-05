Joachim Gauck im Interview „Es gibt Situationen, da ist es geboten, die Waffe in die Hand zu nehmen“

Herr Gauck, Sie haben gerade ein Buch geschrieben, in dem Sie sich mit der Bedrohung der Demokratie beschäftigen. Wie haben Sie den Einmarsch Russlands in der Ukraine am 24. Februar 2022 erlebt?

Eigentlich wollte ich es nicht glauben. Letztlich haben wir uns in Deutschland an die Hoffnung geklammert, so verbrecherisch und menschenverachtend werde Wladimir Putin trotz seiner Vorgeschichte nicht handeln.