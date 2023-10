Joachim Stamp unter Druck Der Mann, der mehr Abschiebungen ermöglichen soll

Joachim Stamp ist in diesen Tagen ein leichtes Ziel für Häme. „Fast putzig“ nennt der Grünen-Abgeordnete Jürgen Trittin Stamps Versuche, als Sonderbeauftragter von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) Migrationsabkommen abzuschließen. Die Vereinbarungen mit Herkunftsländern von Geflüchteten sollen Abschiebungen erleichtern.

Erfolge hat der FDP-Politiker bisher kaum vorzuweisen. Mit Marokko, Moldau, Usbekistan, Kirgistan, Kenia und Kolumbien werde derzeit gesprochen, teilte Faeser diese Woche mit. Nicht nur Trittin fragt sich deshalb, wie viele Geflüchtete wohl aus Usbekistan nach Deutschland gekommen sind.

Die zuständigen Länder und Kommunen warnen: Ohne mehr Migrationsabkommen werde Faesers Gesetzespaket für schnellere Abschiebungen verpuffen. Denn die meisten Rückführungen scheitern daran, dass Geflüchtete keine Pässe haben. Ihre Heimatländer weigern sich meist, Ersatzdokumente auszustellen.

Stamp und Faeser verweisen darauf, dass noch weitere Verhandlungen laufen. Nicht alle Länder wollten, dass diese bekannt werden. Doch der öffentliche Druck bleibt, nachdem Kanzler Olaf Scholz Rückführungen „im großen Stil“ gefordert hat. Da kommt eine gemeinsame Marokko-Reise gerade recht. Für zwei Tage fliegen Faeser und Stamp diesen Montag zu Gesprächen in das nordafrikanische Land.

Stamp macht schon lange Integrationspolitik

Von einem „wichtigen Signal“ spricht SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese. „Hierzulande leben viele Menschen, die aus Marokko kommen. Bei einigen sehen wir in den letzten Jahren eine erhöhte Strafanfälligkeit.“ Hierauf brauche es eine klare Antwort. Stamp klemme sich wirklich dahinter, Migrationsabkommen abzuschließen, lobt Wiese. Aus seiner Zeit in Nordrhein-Westfalen bringe der 53-Jährige viel Expertise mit.

Als Kommunalpolitiker in seiner Heimatstadt Bonn engagierte sich Stamp im Integrationsrat – einem Gremium, das die Interessen der migrantischen Community vertreten soll. „Er war sachorientiert, ein freundlicher, hilfsbereiter und motivierender Mensch“, erinnert sich Rahim Öztürker, der im Integrationsrat mit Stamp zusammengearbeitet hat.

Ab 2017 war Stamp in NRW fünf Jahre Minister für Flüchtlinge und Integration. Stamp holte die Zuständigkeit für die Ausländerbehörden in sein Ministerium. Das sollte Abschiebungen erleichtern, aber ebenso wichtig war ihm, gelungene Integration zu ermöglichen. Er habe dafür gesorgt, dass die Ausländerbehörden lösungsorientierter arbeiteten, statt sich ständig auf kleine Probleme zu fokussieren, lobt Öztürker.

Stamp will mehr legale Einwanderung

Auch bei den Migrationsabkommen soll es keineswegs nur um Abschiebungen gehen, betont Stamp. Ebenso wichtig ist es ihm, Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen. Visa-Erleichterungen und mehr legale Zuwanderung nach Deutschland – und nicht Geld – sollen der entscheidende Hebel sein, damit Staaten mehr ihrer ausreisepflichtigen Bürger zurücknehmen.

In afrikanischen Ländern wie Nigeria, Senegal oder Gambia ist die Rücknahme von Abgeschobenen sehr unpopulär. Das liegt auch daran, dass Menschen von dort kaum legal nach Europa einwandern können. Wer es über die Fluchtrouten dorthin geschafft hat, gilt als erfolgreich. Zumal die Rücküberweisungen ein bedeutender Wirtschaftsfaktor sind.

Stamps Migrationsabkommen sollen nun die Arbeits- von der Fluchtmigration trennen. „Mich ärgert, dass er sein Amt wegen eines überflüssigen Kompetenzstreits mit dem Auswärtigen Amt erst mit Verspätung im Februar antreten konnte“, sagt der SPD-Innenpolitiker Wiese. „Sonst wären wir jetzt schon weiter.“

Für Erfolg braucht Stamp Hilfe. Das zeigt schon die Marokko-Reise. Als Ministerin verfügt Nancy Faeser über ganz andere Mittel, um Marokko zu mehr Rücknahmen zu bewegen. Sie wird sich dort mit ihrem Amtskollegen Abdelouafi Laftit treffen, teilt das Bundesinnenministerium auf Anfrage mit. Die Themen neben der Migrationspolitik unter anderem: Polizeiarbeit, Cybersicherheit und die Bekämpfung organisierter Kriminalität.

Mit Marokko gibt es bereits seit 1998 ein Rückführungsabkommen. Abschiebungen dorthin finden trotzdem kaum statt. Dass es auch anders geht, zeigt ein gut funktionierendes Abkommen mit Spanien. Dafür hat die Regierung von Premierminister Pedro Sánchez allerdings auch Marokkos Kontrolle der Westsahara anerkannt. Ob sich die Bundesregierung dazu auch durchringen wird?

Rund 12.000 Abschiebungen pro Jahr gab es zuletzt in Deutschland. © dpa/Michael Kappeler

Angesichts solcher Schwierigkeiten mahnt Stamp immer wieder zu Geduld. „Die Erwartungen in der Öffentlichkeit sind viel zu hoch“, sagte er der „SZ“. Etwa 300.000 Ausreisepflichtige gibt es in Deutschland, doch nur etwa 50.000 von ihnen sind nicht geduldet. Viele Betroffene kann man kaum in ihre Heimat zurückschicken.

„Es gehört zur Ehrlichkeit dazu, klar zu benennen, dass Migrationspartnerschaften mit den Taliban oder dem Assad-Regime derzeit nicht möglich sind“, sagte Stamp der „FAZ“. Auch mit Russland oder Iran wird Stamp so schnell wohl kaum Abkommen abschließen.

Mit dem Irak ist schon mehr Zusammenarbeit möglich. Sie erfolge im sogenannten vertragslosen Verfahren, erklärt das Bundesinnenministerium. Die ARD berichtete allerdings, dass Stamp mit dem Irak auch eine vertiefte Kooperation plant. Er selbst äußert sich nicht dazu. Dirk Wiese sagt lediglich: „Es ist wichtig, auch die Länder im Nahen – und Mittleren Osten zu betrachten.“