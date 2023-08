Juso-Vize Philipp Türmer „Wir müssen Olaf Scholz wachrütteln“

Herr Türmer, Sie wollen Juso-Bundesvorsitzender werden, in der Nachfolge von Jessica Rosenthal, die das Amt im November abgeben wird. Was eignet Sie als Juso-Chef?

Ich habe das richtige Profil für diese Zeit. Seit sechs Jahren arbeite ich im Bundesvorstand der Jusos, bringe also einige Erfahrungen mit. Dabei ist mir meine Unabhängigkeit von der SPD immer wichtig gewesen.

Inhaltlich befasse ich mich schon lange mit den Themen Arbeit, Soziales und Wirtschaft, kurzum Verteilungskämpfe. Als Jusos müssen wir Verteilungskämpfe verstärkt führen.

Was unterscheidet Sie von Ihrer Parteifreundin Sarah Mohamed, die ebenfalls für den Juso-Vorsitz kandidieren will?

Ich schätze Sarah aufgrund unserer gemeinsamen Zusammenarbeit. Trotzdem glaube ich, dass ich deutlich mehr Verbandserfahrung mitbringe und die Stärken der Jusos ganz genau kenne. Dazu kommt ein inhaltliches Profil, mit dem ich die Jusos besser in die Zukunft führen kann.

Zur Person Philipp Türmer, 27, arbeitet nach seinem Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und ersten juristischen Staatsexamen an seiner Doktorarbeit an der Goethe-Universität Frankfurt/M. Er stammt aus Hessen und ist seit 2019 Juso-Vize. Der SPD gehört er seit elf Jahren an. Die Jusos sind die Nachwuchsorganisation der SPD. Im November wählen sie bei einem Bundeskongress eine neue Führung. Am Wochenende hatte die bisherige Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal angekündigt, nicht erneut zu kandidieren. Rosenthal führt die Jusos seit 2021. Sie gehört dem Bundestag an. Um ihre Nachfolge bewirbt sich auch Sarah Mohamed, 31, die wie Rosenthal aus Bonn (NRW) stammt. Türmers Konkurrentin um den Juso-Vorsitz: Sarah Mohamed. © dpa/Jusos NRW

Was müssen die Jusos anders machen als bisher?

Die Jusos haben sich in der gesellschaftlich-politischen Debatte immer wieder neu positioniert. Jetzt ist es dringend Zeit für eine solche Neuausrichtung. Wir müssen wieder eigenständiger von der SPD werden, und lauter in der gesellschaftlichen Debatte. Genau das will ich als Juso-Vorsitzender leisten.

In den letzten Jahren ist es ruhig geworden um die Jusos, oder?

Ja, diesem Eindruck kann ich nicht widersprechen. Das Gleiche gilt für die SPD. Jusos und SPD sind zu ruhig, zu brav geworden. Wir Sozialdemokraten brauchen wieder ein klares inhaltliches Profil. Als Jusos haben wir die geradezu historische Aufgabe, die SPD dazu zu drängen, wieder eigenständig, erkennbar zu werden. Die SPD muss endlich aus der Findungsphase herauskommen, die mit Bildung der Ampel einherging.

Welche inhaltlichen Akzente wollen Sie setzen, sofern Sie zum Juso-Chef gewählt werden?

Wir müssen wieder stärker Verteilungskämpfe führen. Wir müssen also raus aus den politischen Kulturkämpfen, die uns die politische Rechte und die Konservativen aufzwängen. In Deutschland steigt die Vermögensungleichheit. Da müssen wir ran.

Nötig ist eine Erbschaftssteuer von 90 Prozent für Multimillionäre, bei einem Grunderbe für alle. Wir brauchen eine Klimapolitik, die nicht Arme und Geringverdiener belastet. Wir müssen den Menschen die Abstiegsängste nehmen.

Wir müssen Verteilungskämpfe statt Kulturkämpfe führen. Philipp Türmer, 27, Juso-Vize

Sie wollen weniger Identitätspolitik?

Ich tue mich schwer mit dem Begriff Identitätspolitik. Wir müssen Verteilungskämpfe statt Kulturkämpfe führen. Wenn man weit ausholt, war das Klassenbewusstsein von Sozialistinnen und Sozialisten auch immer eine Identitätsfrage, aus der sie Kraft geschöpft haben. Daher also: Verteilungskämpfe statt Kulturkämpfe!

Die SPD-Spitze arbeitet an einem neuen Steuerkonzept. Die Jusos fordern seit jeher höhere Steuern. Wo wollen Sie die Bürger noch stärker zur Kasse bitten als bisher?

Nein, die Jusos wollen nicht per se höhere Steuern. Wir fordern höhere Steuern für diejenigen, die viel besitzen. Deutschland ist eines der ungleichsten Länder Europas. Zwei Familien besitzen so viel wie die gesamte ärmere Hälfte. Wir müssen also an die Vermögen ran. Wenn wir eine hohe Vermögensbesteuerung eingeführt haben, können wir die Steuern für kleine und mittlere Einkommen sehr gerne senken.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) ist gegen einen mit Steuergeldern gedeckelten Strompreisdeckel für energieintensive Unternehmen, weite Teile der SPD sind dafür. Wo stehen Sie?

Ich bin für einen Industriestrompreis. Olaf Scholz war im Wahlkampf selbst für einen Industriestrompreis von vier Cent pro Kilowattstunde. Es wäre hervorragend, könnte Olaf sich daran wieder erinnern. Eines der Kernversprechen der SPD lautet: Gute Jobs. Mit die besten Jobs gibt es in unserer Industrie, die müssen wir erhalten, und dafür brauchen wir den Industriestrompreis.

Der SPD mangelt es an einer eigenen, eigenständigen Positionierung in der gesellschaftlichen Debatte. Philipp Türmer, 27, Juso-Vize

Wie beschreiben Sie den Zustand der Ampelkoalition?

Nicht gut! Das sieht jede und jeder. Die Ampel lähmt sich selbst. Vor allem lähmt die FDP mit ihrer Sparpolitik die Ampel. Sie blockiert. Aber Grüne und SPD tragen eine Mitschuld. Sie sind deutlich größer als die FDP und sind in der Pflicht, die FDP in die Schranken zu weisen. Sonst wird das mit einer Fortschritts-Koalition nichts.

Und der Kanzler ist der engste Verbündete der FDP?

Manchmal habe ich leider den Eindruck, dass das so ist. Wir müssen Olaf Scholz jetzt wachrütteln und sein sozialdemokratisches Herz wieder stärker zum Schlagen bringen.

In Umfragen liegt die SPD bei 17 bis 19 Prozent. Ihre Partei scheint das stoisch zu ertragen. Was muss der Kanzler, was muss die SPD besser machen als bisher?

Stoisch trifft es leider gut. Der SPD mangelt es an einer eigenen, eigenständigen Positionierung in der gesellschaftlichen Debatte. Mancher in der SPD feiert eine „Einigkeit“, ich erlebe sie eher als Lethargie. Das muss enden. Wir Jusos werden die SPD wieder antreiben.

Sie stammen aus Hessen. Ist es klug, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser zwar SPD-Spitzenkandidatin in Ihrem Land ist, aber nur als Ministerpräsidentin nach Wiesbaden gehen will?

Nancy Faeser kann ihren Job als Spitzenkandidatin aktuell nicht vereinbaren mit ihrem Amt als Bundesinnenministerin. In Hessen betreibt sie eine Kampagne unter dem Motto „Die besten Köpfe für Hessen“, als Innenministerin vermittelt sie den Eindruck, jeden und jede abschieben zu wollen. Das ist ein offenkundiger Widerspruch. Das steht zueinander im Konflikt.

Nancy Faeser sollte sich auf ihren sozialdemokratischen Kern besinnen. Die SPD steht an der Seite der Armen und Entrechteten und spielt sie nicht gegeneinander aus. Wenn man Wahlen gewinnen will, muss man genau dorthin.

Als Juso-Chef träten Sie in die Fußstapfen unter anderem von Kevin Kühnert, Andrea Nahles, aber auch Gerhard Schröder. Bekümmert es Sie, dass Schröder nach wie vor SPD-Mitglied ist?

Ich habe Gerhard Schröder schon vor einiger Zeit aufgefordert, bitte die SPD zu verlassen. Das wäre weiter sehr gut. Ich erkenne seit Jahren nichts Sozialdemokratisches an Schröder. Die Hürden für einen Parteiausschluss sind leider sehr hoch..