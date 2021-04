CDU und CSU steuern auf eine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur zu. Die beiden Parteichefs Armin Laschet und Markus Söder haben ihre Bereitschaft erklärt, die Union in den Bundestagswahlkampf zu führen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bestätigt am Montag auf einer Pressekonferenz in Berlin, es habe in den Gremien eine „breite Unterstützung“ für Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union gegeben. Es sei ein klares Votum für Gespräche mit der CSU gegeben, und Laschet habe das Mandat, diese zu führen.

Laschet kündigte schnelle Gespräche mit Söder über die Kanzlerkandidatur der Union an. Er werde „recht bald am heutigen Tag mit ihm das Gespräch suchen“, sagte Laschet. „Eines war heute in unseren Gremien erkennbar, alle wollen eine schnelle Entscheidung.“ Er habe sich sehr über die Unterstützung der CDU-Spitze für seine Kandidatur gefreut. Es sei aber noch keine Entscheidung gefallen, betonte Laschet.

Laschet selbst gibt sich selbstbewusst und macht erste Ziele klar. „Themen wie der Klimawandel, die soziale Lage und die kulturelle Lage in Deutschland bleiben auch nach der Pandemie präsent.“ Themen, die mit ihm angegangen werden sollen. Dass die Lage im Land erst sei, mache laut Laschet auch der Parteitag der AfD am vergangen Sonntag deutlich. „Der Parteitag war eine Kampferklärung an alles was Deutschland ausmacht. Und wir erklären der AfD den Kampf.“ Diese Partei dürfe keinen Einfluss in Deutschland haben. „Dafür werde ich persönlich stehen.“

Zum Fahrplan im Wahlkampf sagte Laschet: „Ich will ein modernes Deutschland. Ich will Klimaschutzfragen mit wirtschaftlichen Fragen verbinden und ich will ein soziales Deutschland.“

Nach dem Präsidium hatte sich am Montag auch der CDU-Bundesvorstand nach Angaben aus Parteikreisen in einer Telefonschalte fast geschlossen für Parteichef Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union ausgesprochen. Die Entscheidung des CDU-Präsidiums bestätigte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier am Montag nach einer Sitzung in Berlin. Man habe Laschet ohne Ausnahme unterstützt, sagte Bouffier. Man habe aber keinen Beschluss gefasst – dies war auch nicht geplant. Die Vorstellung der CDU-Spitze sei es, eine gemeinsame Lösung mit der CSU in Wochenfrist hinzubekommen.

Bouffier ergänzte mit Blick auf Laschet, das Präsidium habe deutlich gemacht, „dass wir ihn für außergewöhnlich geeignet halten und ihn gebeten, mit Markus Söder jetzt gemeinsam den weiteren Weg zu besprechen, wie wir das machen“. Die Herausforderung sei so groß, „dass wir die nur gemeinsam stemmen können“, sagte er und nannte die Bewältigung der Pandemie und die Lage in Europa.

Wir glauben, dass die Union das am besten kann. Aber das kann sie nur dann, wenn CDU und CSU ganz eng beieinander sind und wir das in einem wirklich guten Prozess miteinander dann auch zu Ende bringen.“ Er sei zuversichtlich, dass dies gelinge.

Auch Schäuble hat sich im Präsidium klar hinter Laschet gestellt und davor gewarnt, auf jetzige Umfragen zu starren. Entscheidend, fasst ein Teilnehmer die Wortmeldung des Bundestagspräsidenten zusammen, sei ein geschlossenes Auftreten zum Wahltag hin.

Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, mahnte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Sitzung ein zügiges und dann einvernehmliches Ergebnis der Debatte an.

Laschet will um Unterstützung werben

Dem Parteivorsitzenden wurde von den Präsidiumsmitgliedern attestiert „Meinungen zusammenzuführen, Haltung zu entwickeln und diese auch durchgehend zu vertreten“, heißt es aus Teilnehmerkreisen. Auch sei man sicher, dass Armin Laschet in den kommenden Monaten die Union erfolgreich positionieren werde, um in der Auseinandersetzung mit den Grünen und den anderen Parteien erfolgreich den Wahlkampf zu bestreiten.

Tilman Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen Union und Mitglied im CDU-Bundesvorstand, plädiert dafür, „Armin Laschet heute ein starkes Verhandlungsmandat zu geben und geschlossen zu sein.“ Es brauche jetzt eine schnelle Entscheidung.

Im Anschluss an die Präsidiumssitzung wollte Laschet auch im größeren Parteivorstand für Unterstützung werben. Laschet und Söder hatten am Sonntag erstmals ihre Bereitschaft zur Kandidatur öffentlich eklärt. Laschet wollte die Öffentlichkeit am frühen Nachmittag über das Ergebnis der Beratungen der CDU-Spitze informieren. Ursprünglich war geplant, dass sich Generalsekretär Paul Ziemiak den Fragen stellt.

Am Nachmittag wollte auch das CSU-Präsidium über die Frage der Kanzlerkandidatur beraten. Söder hatte seine Kandidatur am Sonntag bei einem gemeinsamen Auftritt mit Laschet vor der Spitze der Unionsfraktion von einer breiten Unterstützung durch die CDU abhängig gemacht. Der bayerische Ministerpräsident sagte zu, anderenfalls sich einzuordnen und ohne Groll mit Laschet zusammenzuarbeiten.

Kritik an Personalfrage von SPD und Linke

Linkenfraktionschef Dietmar Bartsch fordert CDU und CSU derweilen auf, das Schauspiel um Personalfragen einzustellen, und sagt dem künftigen Kanzlerkandidaten der Union eine Niederlage voraus. „Das unwürdige Theater 'Personalpolitik der Union' muss enden“, sagt Bartsch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Die Pandemiepolitik darf nicht länger Spielball der Machtpolitik von CDU und CSU sein.“ Die Union sei überreif für die Opposition. „Wer auch immer kandidiert, wird Oppositionsführer werden oder Ministerpräsident bleiben.“

Die SPD wirft der Union vor, die ungeklärte Frage der Kanzlerkandidatur belaste den politischen Entscheidungsprozess. Parteichef Norbert Walter-Borjans spricht von einem „Ränkespiel" zwischen CDU und CSU, bei dem „über dem Tisch gestreichelt und unter dem Tisch getreten" werde. Dies sei eine „schwere Belastung für die Politik“. Er fordere den Koalitionspartner auf, "da jetzt schnell für Ordnung zu sorgen“. (TSP mit Agenturen)