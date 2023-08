K-Frage in der Union Ein Phantom namens Söder

Markus Söders vielleicht größtes politisches Talent ist es, immer zu wissen, wie der politische Wind gerade steht. Am Montag vor gut einer Woche geht der CSU-Chef deshalb auf Distanz: Es dürfe keine Zusammenarbeit mit der AfD geben – egal auf welcher Ebene, twitterte er.

Zuvor hatte Friedrich Merz den Eindruck erweckt, in den Kommunen sei für ihn eine politische Kooperation mit der AfD in Ordnung, weil zuweilen unvermeidlich. Über dem CDU-Chef bricht eine innerparteiliche Welle der Empörung zusammen, die ihresgleichen sucht. Und CSU-Chef Söder empört sich mit. Dabei hatte er Merz zuletzt noch den Rücken gestärkt. Und wieder ist die Frage: Was plant Söder?

Merz ist seit dem Debakel schwer angeschlagen. Nachdem er klargestellt hat, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD auch auf kommunaler Ebene nicht infrage kommt, ist er abgetaucht. Merz hat jetzt Urlaub, muss sich sortieren. „Er darf jetzt keine Fehler mehr machen“, sagt einer, der mit ihm eng verbunden ist. Sonst sei das Thema Kanzlerkandidatur ein für alle Mal gelaufen.

Umfragen im Sinkflug

In die Merz’sche Funkstille hinein platzt eine Insa-Umfrage für die „Bild“. Sie dokumentiert den schweren Stand, den Merz bei den Unionswählern hat. Nur 20 Prozent der Anhänger von CDU und CSU glauben, dass die Union mit Merz als Kanzlerkandidaten die besten Chancen hätte. 29 Prozent würden lieber NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst als Kandidat sehen und 38 Prozent sind für Markus Söder. Damit liegt der Franke mal wieder deutlich vorn. Erneut steht das Phantom im Raum: Söder als Kanzlerkandidat.

Nun liefert die Umfrage keinen ganz neuen Befund. Doch inzwischen hat Merz‘ Autorität gelitten. Und die Umfragewerte der ganzen Union sind im langsamen Sinkflug. Bislang hieß es aus der CDU immer: „Wenn Friedrich will, wird er Kanzlerkandidat.“ So sicher ist man sich jetzt nicht mehr.

25 Prozent bekommt die Union derzeit noch in der aktuellen Forsa-Umfrage. Lange waren es um die 30.

Noch ist Markus Söder mit Wahlkampf in Bayern beschäftigt. Allein in den letzten Tagen hat er ein Gaskraftwerk eröffnet, an einer Radtour teilgenommen, den Sommerempfang der CSU im Oberallgäu besucht, sich in Janker und Hut auf einem Trachtenfest sehen lassen und auf einer Kirchweih gesprochen. Söder betont stets, sein Platz sei in Bayern.

Und dennoch beobachten sie in der CDU nach wie vor genau, was Söder tut. Kein Gespräch über die K-Frage kommt ohne die Erwähnung des Franken aus. Niemand würde die Hand dafür ins Feuer legen, dass Söder nicht um 18 Uhr am Wahlabend seinen Kurs ändert – und, beflügelt von einem guten Wahlergebnis, Ambitionen für mehr anmeldet.

Auch wenn nun einzelne in der CDU laut die Eignung von Merz zum Kanzlerkandidaten anzweifeln – die Zweifel an der Eignung von Söder zum Kanzler sind in der CDU größer. Nicht wenige sagen dem Franken gnadenlosen Opportunismus und Prinzipienlosigkeit nach. „Wenn Söder Kanzlerkandidat werden will, werde ich das persönlich bekämpfen“, sagt ein bekannter Christdemokrat.

Ein Prozedere gibt es nicht

Nur einen Plan scheinen sie in der CDU für diesen Fall nicht zu haben. Zwar würden die Landesverbände in der K-Frage gern ein Wort mitreden. Doch vorgesehen ist weiter, dass Söder und Merz die Frage miteinander entscheiden. Ein festgelegtes Prozedere soll es nicht geben.

2021 war die Lage bekanntermaßen schon einmal eskaliert. Damals hieß es Söder gegen Armin Laschet. Söder war der Wunschkandidat der Basis, doch Laschet machte schließlich, unterstützt vom damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, klar, dass er und die CDU sich die Kanzlerkandidatur nicht nehmen lassen wird. Söder zog den Kürzeren.

In der CDU haben sie nicht vergessen, wie Söder daraufhin den ganzen Wahlkampf nachkartete und so die Union womöglich den Wahlsieg kostete. Selbst ein führender Christdemokrat, der sich mit Söder gut versteht, wird nachdenklich, wenn man ihn fragt, ob er sich auch mit einem Kanzler Söder gut fühlen würde. Söder werde nicht Kanzlerkandidat, sagt er. Es bleibt unklar, ob das eine Prognose ist oder nur ein frommer Wunsch.