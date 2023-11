Kampf gegen irreguläre Migration Faesers Grenzkontrollen zeigen Wirkung

Lange hatte sich Innenministerin Nancy Faeser (SPD) gegen stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz gesträubt. Angesichts des anhaltenden Migrationsdrucks entschied sie sich aber im vergangenen Monat doch, die Kontrollen bei der EU anzumelden. Faesers Entscheidung zeigt inzwischen Wirkung – allerdings liegt die Lösung nicht allein in einer Verstärkung der Kontrollen an den deutschen Grenzen.