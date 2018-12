Kurz vor der Entscheidung über den neuen Parteivorsitz bei der CDU hat der frühere Bundesminister Norbert Blüm Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble attackiert. Schäuble hatte sich am Dienstag für Friedrich Merz ausgesprochen, der beim am Freitag beginnenden CDU-Parteitag gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn bei der Wahl für die Nachfolge von Angela Merkel antreten wird.

"Wolfang Schäuble hat zu lange seine Meinung nicht gesagt und Strippen gezogen. Das schätze ich nicht", sagte Blüm laut Vorabmeldung in der ARD-Talksendung "Maischberger", die am Mittwochabend ausgestrahlt wird.

Bislang habe er Schäuble nur "hinter den Kulissen raunen sehen", sagte der ehemalige Bundesarbeitsminister weiter. "Ich finde es gut, dass er nun sein Visier runter gelassen hat. Strippenziehen ist nicht mein Geschmack."

Auch die Kritik Schäubles am zähen Ende der Ära Kohl lässt Norbert Blüm nicht gelten: "Das Gerede stimmt nicht. Ich habe die letzte Legislaturperiode von Helmut Kohl so nicht in Erinnerung." Und auch bei Kanzlerin Merkel "sind wir nicht im Schlafwagen unterwegs", sagte Blüm demnach. (Tsp)