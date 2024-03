Kanzler sieht Koalition auf Kurs Ist die Ampel wirklich dabei, die Wohnungsnot zu lösen?

Olaf Scholz leidet nicht an zu wenig Selbstvertrauen. Der Kanzler ist überzeugt, dass er die meisten Probleme dieser Welt ganz gut durchblickt hat. Für die Wohnungsnot gilt das besonders. Scholz nimmt für sich in Anspruch, den Wohnungsmangel schon einmal beseitigt zu haben – in Hamburg als Erster Bürgermeister.

Auf der Europakonferenz des Tagesspiegel hat Scholz nun deutlich gemacht, dass er seine Bundesregierung auf einem guten Weg sieht, das Problem deutschlandweit zu lösen. Doch stimmt Scholz‘ Problemanalyse und wie überzeugend sind seine Lösungsansätze? Ein Faktencheck.

Wie hoch sind die Mieten?

Danach gefragt, wie er die Wohnungskrise lösen will, betonte Scholz zunächst, dass die Lage vielerorts in Ordnung sei. „Die Durchschnittsmiete für eine Bestandswohnung mit 80 Quadratmetern liegt je nach Lage bei 600 bis 700 Euro“, sagte Scholz. Damit liegt der Kanzler grundsätzlich richtig. Die deutschlandweite Durchschnittsmiete liegt laut den Statistischen Ämtern von Bund und Ländern bei 8,60 Euro je Quadratmeter. Bei 80 Quadratmetern läge die Miete damit bei 688 Euro.

8,60 Euro je Quadratmeter ist deutschlandweit die Durchschnittsmiete

Die Streuung je nach Region ist allerdings enorm. In Chemnitz und im Erzgebirge zahlen die Menschen im Schnitt nur 6,30 Euro den Quadratmeter, in Oberbayern rund um München sind es 12,20 Euro. Entsprechend zahlen die Menschen in Südwestsachsen nur 21,4 Prozent ihres Einkommens für die Miete, während es rund um München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Bremen und Hamburg 30 Prozent sind.

Entscheidend für die Höhe der Miete ist außerdem das Alter des Mietvertrags. Wer 2019 oder später seine Wohnung bezogen hat, zahlt laut Statistikämtern durchschnittlich 9,80 Euro pro Quadratmeter, mit einem vor 1999 abgeschlossenen Mietvertrag sind es nur 7,30 Euro. Besonders hoch ist die Diskrepanz in Großstädten wie Berlin. Dort zahlten Neumieter 2023 13,99 Euro pro Quadratmeter, Bestandsmieter nur 7,16. Ein Indiz, dass die Nachfrage nach Wohnungen das Angebot weit übersteigt.

Während der Wohnungsmarkt in vielen ländlichen Regionen tatsächlich entspannt ist, braucht es besonders in den Ballungsgebieten Neubau.

Kann Neubau die Mieten senken?

Mit Neubau ohne Förderung wird man die Wohnungsnot aber nicht lösen, ist Olaf Scholz überzeugt. Eine 80-Quadratmeter-Wohnung koste in Neubauten eine Durchschnittsmiete von 1600 bis 2000 Euro, sagte er. „Das können nur wenige bezahlen.“

Im Chancen-Check für den Wohnungsbau kommt die Arbeitsgemeinschaft zeitgemäßes Bauen (Arge) aus Kiel zu dem Schluss, dass sich der Wohnungsbau in Großstädten kaum noch lohnt. Um die Baukosten zu refinanzieren, muss die Kaltmiete demnach mindestens bei etwa 17,5 bis 20 Euro je Quadratmeter liegen. Je nach Finanzierungsmodell liegt die Spanne aber auch bei 23 bis 25 Euro. Der Markt für solche Mietpreise ist gering.

Die Arge sieht deshalb wie der Kanzler einen hohen Subventionsbedarf, damit diejenigen, die sich derzeit auf dem Wohnungsmarkt schwertun, vom Neubau profitieren.

Was tut die Ampel beim sozialen Wohnungsbau?

Die Bundesregierung habe die Finanzmittel für den sozialen Wohnungsbau massiv angehoben, lobt sich Scholz. Tatsächlich hat die Ampel die Bundesförderung für den sozialen Wohnungsbau nach Jahren der Flaute wieder angekurbelt. Gab das Bauministerium dafür 2022 noch zwei Milliarden Euro aus, steigt der Wert ab 2025 auf 3,5 Milliarden Euro pro Jahr.

40.000 neue Sozialwohnungen wären aber allein nötig, um jene Wohnungen zu ersetzen, die aus der Preisbindung fallen. Franz Michel, Deutscher Mieterbund

Insgesamt wird Bauministerin Klara Geywitz (SPD) den Bau neuer Sozialwohnungen bis 2027 mit über 18 Milliarden Euro bezuschussen. Da viele Länder die Bundesmittel ordentlich aufstocken, rechnet man im Bauministerium damit, dass bis Ende 2027 insgesamt 45 Milliarden Euro für neue Sozialwohnungen zur Verfügung stehen.

Mit den versprochenen Fördergeldern könnten 25.0000 Sozialwohnungen pro Jahr gebaut werden, sagt Franz Michel vom Deutschen Mieterbund (DMB). „40.000 neue Sozialwohnungen wären aber allein nötig, um jene Wohnungen zu ersetzen, die aus der Preisbindung fallen“, betont der Politik-Referent des DMB. Ursprünglich hatte sich die Ampel 100.000 neue Sozialwohnungen pro Jahr vorgenommen. Die bräuchte es auch, sagt Michel, um die Wohnungsnot zu lösen.

Michel fordert zudem, nicht länger Wohnungen mit einer zeitlich begrenzten Sozialbindung zu bauen. Mit der Wiedereinführung der sogenannten Wohngemeinnützigkeit will die Ampel nach jahrzehntelanger Pause wieder Sozialwohnungen ohne Ablaufdatum schaffen. Einen Gesetzentwurf hierfür hat Bauministerin Geywitz bisher allerdings nicht vorgelegt.

Wann kommen 20 neue Großsiedlungen?

Um den Wohnungsmangel zu bekämpfen, hält Kanzler Scholz 20 neue Großsiedlungen in den nachgefragten Ballungsgebieten für nötig. Mehr bezahlbare Wohnungen werde es nur geben, wenn vor Ort die Bereitschaft bestehe, „dass neue Wohnviertel und ganze Stadtteile entstehen können – allein mit der Verdichtung der Städte wird das nicht gehen“.

Damit es schnell geht, hat Bauministerin Klara Geywitz einen Ausnahmeparagrafen im Baugesetzbuch vorgeschlagen. Städte sollen so neue Wohnviertel in den kommenden drei Jahren ohne Bebauungsplan schaffen können. Doch das Vorhaben steckt im parlamentarischen Verfahren fest, die Grünen fordern Änderungen an Geywitz‘ Gesetzentwurf.